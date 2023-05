Sucessor Finale: Tom Wampskens marca Bill Wampskens?

Independentemente de o link ter sido intencional ou não, ele iluminou um jogador que havia se esquecido de um jogo escandalosamente bom. Referência de beisebol Sean Forman Foi noticiado na noite de domingo Houve um engarrafamento em Wambsgans’ Lado do jogador No cenário do final do show.

O que as pessoas estão encontrando é um jogador notável que fez uma jogada digna da atenção de todos.

O Wambsgans e o Cleveland enfrentaram o Brooklyn na World Series de 1920. No quinto turno do jogo 5, com o Cleveland liderando por 7 a 0, Pete Gilduff e Otto Miller do Brooklyn marcaram. Clarence Mitchell acertou um forro que parecia ter marcado uma corrida ou mais.

Em uma história de tirar o fôlego sobre o jogo no dia seguinte, foi publicada na página A1 do The New York Times. Ele descreveu o que aconteceu Assim que a bola sai do bastão de Miller. O jornal relatou que Wampskans, que estava jogando longe da segunda base, “saltou em direção ao tatame e acertou a bola com um braço em um salto poderoso”.

“O macarrão de Wamby começou a funcionar mais rápido do que nunca”, continuou o artigo. “Ele saltou para a segunda e tocou na bolsa, retirando Gilduff bem longe no beco em direção à terceira base.”