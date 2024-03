Eric Carmen, cantor de 'All By Myself' e 'Hungry Eyes', morre aos 74 anos

O cantor, compositor, guitarrista e tecladista americano Eric Carmen, ex-membro do The Raspberries, se apresenta no Electric Ballroom de Alex Cooley em 10 de novembro de 1975 em Atlanta, Geórgia.





Eric Carmen, ex-vocalista do The Raspberries e vocalista de “All By Myself”, morreu. Seu site. Segundo a IMDb, ele tem 74 anos.

“É com grande tristeza que compartilhamos a comovente notícia do falecimento de Eric Carmen”, dizia um post em seu site. “Nosso doce, amoroso e talentoso Eric faleceu durante o sono, no fim de semana.”

“Foi uma grande alegria para ele saber que, ao longo das décadas, sua música tocou tantas pessoas e será seu legado duradouro”, dizia o post.

Nenhuma causa de morte foi relatada.

Nascida em Cleveland, Ohio, Carmen alcançou a fama como vocalista do grupo pop-rock dos anos 1970, The Raspberries, cujos cortes de cabelo elegantes e ternos combinando pareciam resumir o visual uniforme dos Beatles e de outros grupos que definiram a Invasão Britânica.

“Nós nos tornamos muito populares em 1970, indo completamente contra a corrente”, escreveu Carmen em seu post Biografia do site. “O rock progressivo estava na moda e a rádio FM o segurava contra o peito. Eu odiava. Adorei The Beatles, The Who, The Byrds, Stones, The Beach Boys e Small Faces. Adorei bandas sobre as quais poderia escrever! ”

Juntas, a banda lançou sucessos como “I Wanna Be With You” e a provocativa “Go All the Way” – cantada da perspectiva de uma mulher. Mas não demora muito para o grupo quebrar.

“Os críticos nos amavam, as meninas nos amavam, mas seus irmãos de 18 anos, compradores de álbuns, disseram ‘não’”, escreveu Carmen. “Ficamos frustrados e explodimos.”

Depois que a banda se separou em 1975, Carmen construiu sua carreira solo com baladas arrasadoras como “All By Myself” – mais tarde cantada a alturas lendárias por Celine Dion – e “Hungry Eyes”, que forneceu uma trilha sonora quente como pano de fundo para o intenso romance entre eles. Johnny e Baby em “Dirty Dancing”.

Outro dos sucessos mais memoráveis ​​de Carmen foi escrito para a trilha sonora do filme. Ele também co-escreveu “Almost Paradise”, tema romântico do filme “Footloose”, interpretado por Mike Reno e Ann Wilson. A música lhe rendeu sua única indicação ao Grammy quando a trilha sonora estava concorrendo ao prêmio de Melhor Álbum de Trilha Sonora Original Escrita para um Filme.

“All By Myself”, “Make Me Lose Control” e “Hungry Eyes” alcançaram o pico no top 10 da Billboard's Hot 100, cada um passando mais de quatro meses na parada. No total, 13 músicas de Carmen chegaram às paradas.

Carmen recusou-se a ingressar no The Raspberry em 1999 para lançar o EP “Raspberry Refreshed”. Mas ele se juntou a eles no palco para um show no House of Blues de Cleveland em 2004, e o grupo fez uma breve turnê em 2005, de acordo com a Case Western Reserves. Enciclopédia da História de Cleveland.

A apresentação final do grupo foi no Keybank State Theatre de Cleveland em dezembro de 2007.

Esta história foi atualizada com informações adicionais.