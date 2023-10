Mudanças de temperatura e muito mais: como os eclipses solares mudam o clima

CNN

Sábado Anel de Fogo Maluco Eclipse solar Brincar no céu mudará as condições climáticas na superfície da Terra.

Durante um eclipse solar, a Lua passa na frente do Sol e projeta uma sombra na superfície da Terra, causando mudanças na temperatura, velocidade do vento e umidade.

Quanto mais a luz solar é bloqueada, mais dramáticas são as mudanças climáticas. É comparável a como as áreas sombreadas podem ser mais frias em um dia quente do que em qualquer lugar sob luz solar direta.

O eclipse anular de sábado bloqueará até 90% do Sol em um caminho estreito do Oregon ao Texas. Eclipses anulares Permitir que um pouco mais de radiação solar atinja a superfície da Terra, permitindo que a luz solar e a energia – em vez de um eclipse total – bloqueiem completamente o Sol.

Mas as reduções na radiação solar, por mais breves que sejam, podem afectar as temperaturas e outras condições meteorológicas.

Nem todas as mudanças climáticas do eclipse são criadas iguais. A queda exata na temperatura varia amplamente com base na época do ano e em outros fatores, como a cobertura de nuvens.

O eclipse anual de outubro terá um efeito menos dramático nas temperaturas do que o eclipse total de agosto, não apenas por causa da quantidade de sol bloqueado pela lua, mas também por causa do ângulo mais baixo em que o sol atinge a Terra no outono em comparação com o verão. .

Um ângulo solar mais alto produz luz solar mais intensa e temperaturas mais altas, e o ângulo começa a diminuir no outono.

de 2017 Eclipse solar total Aconteceu em uma tarde de verão de agosto, então a temperatura já estava alta e havia grande chance de formação de crateras em algum ponto de todo o percurso. As temperaturas caíram 11 graus em uma hora em Douglas, Wyoming, e as quedas generalizadas de temperatura no sul variaram de 4 a 8 graus.

Jonathan Ernest/Reuters Pessoas observam o eclipse solar se aproximando da totalidade no Parque Nacional Great Smoky Mountains, no Tennessee, em 21 de agosto de 2017.

As quedas de temperatura durante o eclipse de sábado não devem ser drásticas, mas ainda podem cair alguns graus O caminho do loop.

As áreas que sofrerão apenas um eclipse solar parcial verão um aumento mais lento nas temperaturas da manhã à tarde, disse Juan Hernandez, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em Fort Worth, Texas, à CNN.

Um aumento mais lento nas temperaturas pode limitar o aumento das temperaturas durante a tarde, e o sábado pode ser um pouco mais frio do que sem o eclipse. Isso pode acontecer em Dallas e Phoenix, onde a Lua bloqueará 80% do Sol.

Um eclipse afeta mais do que a temperatura. Menos radiação solar e temperaturas mais baixas afetam o vento, a umidade e a cobertura de nuvens.

O resfriamento rápido durante um eclipse reduz brevemente a quantidade de calor armazenado na atmosfera. O calor faz com que o ar suba e torne a atmosfera instável. A atmosfera então libera energia térmica na tentativa de se equilibrar novamente, criando nuvens, tempestades e ventos.

À medida que o eclipse esfria o ar, a atmosfera se acalma e o vento diminui porque a atmosfera não está trabalhando tanto para se equilibrar. Os cientistas fizeram várias medições meteorológicas em Wyoming e Nova York durante o eclipse solar total de 2017. E encontrei A velocidade do vento diminuiu em média 6 mph como resultado do eclipse.

A sensação de umidade está intimamente ligada à temperatura. A umidade aumenta à medida que a temperatura do ar e o ponto de orvalho, que mede a quantidade de umidade existente no ar, se aproximam da mesma temperatura. Portanto, quando a temperatura do ar cai ligeiramente durante um eclipse, ela se aproxima do ponto de orvalho e faz com que o ar pareça um pouco mais úmido.

Quedas substanciais de temperatura também podem alterar a cobertura de nuvens.

As nuvens desapareceram em partes da Carolina do Sul durante o eclipse solar total de 2017 porque perderam combustível – o calor que faz o ar subir e formar nuvens. Mesmo com quedas de temperatura menos severas, algumas nuvens podem se dispersar durante o eclipse de sábado.