Biden e GOP correm para finalizar o acordo do teto da dívida e angariar apoio para evitar o calote

WASHINGTON (AP) – O primeiro calote do governo está a poucos dias, Presidente Joe Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy Acordo foi fechado neste domingo Aumentar o teto da dívida do país enquanto tenta garantir votos republicanos e democratas suficientes Envie a quantidade em semana que vem .

O líder democrata e o porta-voz republicano deveriam falar no final da tarde, então os negociadores correram para postar o texto legislativo para que os legisladores pudessem revisar um acordo difícil que nem a direita nem a esquerda apoiavam. Em vez disso, eles estão trabalhando para obter apoio do meio político enquanto o Congresso se apressa em votar antes do prazo de 5 de junho. Para evitar uma inadimplência federal prejudicial.

“Acho que estamos em boa forma”, disse Biden.

O compromisso anunciado no final do sábado inclui cortes de gastos, mas corre o risco de irritar alguns legisladores enquanto examinam as concessões. Biden disse a repórteres na Casa Branca depois de retornar de Delaware que estava confiante de que o plano chegaria à sua mesa e que não havia pontos de discórdia.

McCarthy também estava otimista sobre as opiniões no Capitólio. “No final das contas, as pessoas podem se unir para superar isso.”

Como já fez muitas vezes antes, os próximos dias determinarão se Washington pode mais uma vez deixar de pagar a dívida dos EUA ou se a economia global está entrando em uma crise potencial.

Nos Estados Unidos, um calote norte-americano congelaria os mercados financeiros e desencadearia uma crise financeira internacional. Milhões de empregos desapareceriam, a dívida e as taxas de desemprego disparariam, e uma quebra do mercado de ações poderia acabar com trilhões de dólares em riqueza familiar, dizem analistas. Tudo isso distorceria o mercado de US$ 24 trilhões para a dívida do Tesouro.

Aposentados ansiosos e outros já estavam fazendo planos de contingência para cheques perdidos e os próximos pagamentos da Previdência Social em breve, enquanto o mundo assistia à liderança americana em risco.

McCarthy e seus negociadores tentaram retratar o acordo como uma concessão aos republicanos. Altos funcionários da Casa Branca têm telefonado para legisladores democratas para tentar angariar apoio.

McCarthy disse a repórteres no Capitólio no domingo que o acordo “não deu a todos o que eles queriam”, mas isso era esperado em um governo dividido. Em particular, ele disse aos legisladores em uma teleconferência que “os democratas não têm nada”.

Uma declaração da Casa Branca divulgada pelo presidente após o anúncio do acordo em princípio após o telefonema de Biden e McCarthy na noite de sábado disse que “evita o que poderia ser um calote catastrófico e levar a uma recessão econômica, contas de aposentadoria dizimadas e milhões de perdas empregos.”

O apoio bipartidário seria necessário para obter a aprovação do Congresso primeiro O governo deixou de pagar a dívida dos EUA em 5 de junho. Os legisladores não devem voltar ao trabalho a partir do fim de semana do Memorial Day até terça-feira, e McCarthy prometeu aos legisladores publicar qualquer projeto de lei 72 horas antes da votação.

Os negociadores concordaram com algumas demandas republicanas para aumentar os requisitos de trabalho para os destinatários Os democratas da Câmara chamaram o vale-refeição de um começo.

Um pacote legislativo, juntamente com as linhas gerais de um acordo, poderia ser elaborado e compartilhado com os legisladores a tempo de uma votação na Câmara já na quarta-feira e depois no Senado na próxima semana.

A peça central do acordo é um acordo orçamentário de dois anos que manteria os gastos estáveis ​​até 2024 e aumentaria o teto da dívida em 1% por dois anos em troca de dois anos de aumentos de 2025 que empurrariam a volátil questão política para além da próxima eleição presidencial. .

Pressionando muito por um acordo para impor requisitos de trabalho mais rígidos aos beneficiários da ajuda do governo, os republicanos conseguiram alguns, mas não tudo o que queriam. O acordo aumentaria a atual idade exigida para o trabalho para adultos saudáveis ​​sem filhos de 49 para 54 anos. Biden conseguiu descontos para veteranos e sem-teto.

Os dois lados chegaram a uma mudança ambiciosa no licenciamento federal para facilitar o desenvolvimento de projetos de energia. Em vez disso, o contrato resultará em alterações no marco Lei de Política Ambiental Nacional Ele nomeará uma “agência líder única” para realizar análises ambientais, na esperança de agilizar o processo.

O acordo aconteceu depois que a secretária do Tesouro, Janet Yellen Ele disse ao Congresso que os EUA não poderiam pagar sua dívida até 5 de junho se os legisladores não agissem a tempo. Elevar o teto da dívida do país para US$ 31 trilhões agora permite que ele tome mais empréstimos para pagar as contas já não pagas do país.

McCarthy tem apenas uma pequena maioria republicana na Câmara, onde os conservadores de extrema direita podem se opor suficientemente a qualquer acordo enquanto tentam cortar gastos. Ao se comprometer com os democratas por votos, ele poderia perder o apoio de sua própria base, estabelecendo um momento desafiador para a vida do novo presidente.

“Acho que a maioria dos republicanos votará a favor deste projeto de lei”, disse McCarthy no “Fox News Sunday”, acrescentando que, como Biden o apoiou, “acho que muitos democratas vão votar a favor. E isso.”

O líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, de Nova York, disse a “Face the Nation” da CBS que esperava apoio democrata, mas se recusou a fornecer números. Questionado se poderia garantir que não haveria inadimplência, ele disse: “Sim”.

Um grupo de 100 democratas moderados deu um apoio importante no domingo, com legisladores da coalizão New Dems dizendo em um comunicado que Biden e sua equipe “ofereceram uma solução bipartidária viável para acabar com esta crise” e estão trabalhando. Para garantir que o acordo receba o apoio de ambas as partes.

A coalizão poderia dar a McCarthy apoio suficiente para compensar os membros à direita de seu partido que expressaram oposição antes que o texto do projeto fosse divulgado.

Os legisladores republicanos preocupados são “conservadores muito pitorescos” que “não votaram a favor quando era uma lista de desejos dos republicanos”, disse o deputado Dusty Johnson, republicano de Dakota do Sul, um dos negociadores do acordo. “Estado da União” da CNN

Também tira a pressão de Biden, que enfrenta críticas de progressistas por chamá-lo de refém pelos republicanos.

A deputada democrata Pramila Jayapal, do estado de Washington, que preside o Congressional Progressive Caucus, disse à CBS que a Casa Branca e Jeffries deveriam se preocupar se os membros do caucus apoiariam o acordo.

___

Preço anunciado de Nova York. Os escritores da Associated Press, Seung Min Kim e Stephen Groves, e o correspondente da AP na Casa Branca, Jake Miller, contribuíram para este relatório.