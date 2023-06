Chris Christie anunciará sua candidatura à indicação presidencial republicana de 2024

O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, se dirige a uma multidão em uma reunião no estilo prefeitura no New England College na quinta-feira, 20 de abril.





CNN

—



Ex-governador de Nova Jersey. Chris Christie Ele se candidatou à presidência na terça-feira antes de anunciar sua segunda candidatura à Casa Branca e iniciar outro confronto. Ex-presidente Donald TrumpLíder do Partido Republicano e ex-aliado de Christie.

Seu anúncio na noite de terça-feira ocorre um dia depois de Chris Sununu, moderado do Partido Republicano, governador de New Hampshire. Optou por não correr e menos de 24 horas Ex-vice-presidente Mike Pence Entrando oficialmente na corrida. Como em 2016, Christie buscará atrair republicanos mais tradicionalmente conservadores e favoráveis ​​ao establishment – e esperançosamente ele pode emergir como um contraponto a Trump e ao governador da Flórida, Ron DeSantis, no campo de rápido crescimento.

Além desses dois, há outros que já anunciaram lances A ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson e senador da Carolina do Sul. Tim Scott. Pence, que apresentou documentos para concorrer, e o governador de Dakota do Norte, Doug Burgum, devem participar do comício de quarta-feira.

Como a CNN relatou anteriormente, Christie acredita que está em melhor posição para enfrentar Trump nas primárias, enquanto apela para os independentes em um confronto potencial nas eleições gerais com o presidente Joe Biden. Ele está iniciando sua campanha com o apoio de um novo super PAC chamado “Tell It Like It Is”, criado por aliados em antecipação à sua campanha.

O flerte de Christie com a política presidencial começou em 2011, quando ele considerou concorrer às primárias para enfrentar o então presidente Barack Obama um ano depois. Antes de 2016, ele se viu alinhado com os republicanos. Em um debate em fevereiro, o senador da Flórida. Sua campanha de 2016 foi curta e memorável para a zombaria de Marco Rubio de Christie.

Ambos acabariam desistindo – depois que Christie terminou em sexto nas primárias de New Hampshire – e endossaram Trump.

Mas Christie foi um passo além.

Ele chefiou a equipe de transição de Trump – embora seu trabalho tenha sido destruído e o próprio Christie deixado de lado após a eleição – e mais tarde se tornou um conselheiro próximo do ex-presidente. Ele foi apresentado como potencial candidato para vários cargos executivos, embora nenhum tenha se materializado. Ele até participou de debates simulados com Trump em 2020. (Christie disse acreditar ter contraído Covid-19 de Trump, que não divulgou um resultado positivo durante uma dessas sessões.)

Após a derrota de Trump e a tentativa de anular a eleição de 2020, Christie se voltou contra ele e tentou se posicionar como um dos principais críticos republicanos de Trump.

“Continuamos perdendo e perdendo e perdendo”, disse Christie na conferência anual de liderança da Coalizão Judaica Republicana no final do ano passado. “A razão pela qual estamos perdendo é porque Donald Trump se colocou antes de todos os outros.”

Ele disse que Trump “instigou” o motim no Capitólio dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 e “intimidou Mike Pence e o Congresso a fazer o que ele disse em suas próprias palavras na semana passada: tentar derrubar a eleição”.

Em uma entrevista Axios Este ano, ele jurou nunca mais apoiar Trump.

“Não posso ajudá-lo”, disse Christie. “Sem chance.”

Christie foi eleito governador de Nova Jersey em 2009, destituindo o atual democrata John Corzine. Ele venceu facilmente a reeleição no estado azul em 2013. Ele atuou como procurador de Nova Jersey nos Estados Unidos de 2002 a 2008, período durante o qual processou o pai do genro e ex-assessor de Trump, Jared Kushner, sob a acusação de sonegação de impostos e adulteração de testemunhas.

O próprio Christie se envolveu no escândalo “Bridgegate” durante seu segundo mandato como governador. E-mails e textos de assessores importantes mostram que o fechamento da George Washington Bridge Lane em setembro de 2013 causou grandes engarrafamentos, decorrentes de vingança política depois que o prefeito democrata da cidade recusou a candidatura de Christie à reeleição para governador.

Uma investigação federal determinou que Christie não tinha conhecimento da decisão de fechar as pistas, mas o escândalo acompanhou o ex-governador.

Esta história foi atualizada pelo arquivamento FEC da Christie.