Massa. Perseguição em alta velocidade bate em rodovias interestaduais e resulta em prisões

A Polícia Estadual de Massachusetts perdeu o controle de um carro roubado em várias rodovias na tarde de segunda-feira e bateu, disseram autoridades. O veículo foi originalmente roubado de Peabody e já havia escapado de outros departamentos de polícia, disse o porta-voz da polícia estadual Dave Procopio. A Ala Aérea da Polícia do Estado de Massachusetts avistou inicialmente o Lexus IS 2022 roubado em Ashland por volta das 14h e começou a segui-lo enquanto ele viajava pela Rota 9 através de Southborough e Westborough, disse Procopio. O veículo seguia em direção ao norte pela Interstate 495. O Sky 5 subiu enquanto as viaturas e um helicóptero da polícia estadual seguiam o Lexus branco, que estava em alta velocidade e sem um pneu. Uma parte do para-choque traseiro também foi arrancada. Depois de sair inicialmente na direção norte da I-495 em Bolton, o veículo desviou brevemente na direção errada ao tentar entrar novamente na rodovia. Passou por um meridiano entre as encostas para voltar ao sul. (Vídeo abaixo) Enquanto o veículo subia a rampa da I-495 para a I-290, vários carros foram atingidos quando o Sky5 subiu. (Vídeo abaixo) Os policiais instalaram um dispositivo de esvaziamento de pneus na I-290 no sentido oeste entre Solomon Pond Road em Marlborough e Green Street em Northborough. Depois de atingir o dispositivo, o carro desviou, perdeu o controle, saiu da estrada e entrou no canteiro central da I-290 perto da Green Street em Northborough. (Vídeo abaixo) O proprietário do sedã Lexus envolvido na perseguição e acidente disse que o veículo foi roubado durante a noite do lado de fora de sua casa em Peabody. “Obviamente, fiquei chateado, mas não havia nada que pudesse fazer. Estava fora do meu controle. O homem disse que usou o GPS embutido em seu veículo para rastrear os movimentos do carro ao longo do dia. Seu aplicativo de rastreamento mostrou que os ladrões fizeram várias paradas nas comunidades de Providence e Lincoln, em Rhode Island. “Estava acontecendo por todo lado”, disse ele. “Eles foram ao Burger King. Eu vi os recibos no carro. Eles foram ao Burger King, ao McDonald's. Eles se divertiram.” O proprietário do carro roubado e seu irmão relataram os movimentos do Lexus à polícia. Um pedaço do canto dianteiro esquerdo do carro e nenhum grande amassado no lado do motorista. Eu trabalhei muito duro para isso. “Só o tenho há seis ou sete meses”, disse o dono do carro. É meio chato. “No entanto, o homem estava grato por ninguém ter ficado gravemente ferido durante o incidente. “Eles enlouqueceram. Isso não é bom, está colocando em risco a vida de outras pessoas”, disse ele. “Isso não é bom”. Os perseguidores pararam rapidamente e saíram com as armas em punho. Três pessoas foram presas no gramado do canteiro central. para tratamento de ferimentos não especificados. Um terceiro suspeito, um jovem, foi autuado e levado ao Quartel da Polícia Estadual-Leominster. Comentando sobre o incidente durante a transmissão ao vivo do NewsCenter 5, o ex-comissário da Polícia de Boston, William Evans, explicou que as políticas usuais quando os policiais ou. Os soldados entram em uma busca baseiam-se na gravidade do crime e no perigo representado pela situação. Depende da perseguição”, disse ele. “Certamente, se for um crime grave, se houver um tiroteio ou algo assim, geralmente deixamos os policiais perseguirem . Mas neste dia, tenho que lhe contar o que fazemos com alguém que rouba um carro dentro do tribunal. , não vale a pena arriscar a vida de ninguém.” Evans continuou: “Não sei os detalhes, por que eles estão perseguindo aqui, provavelmente há muito disso, mas há muito risco em perseguir carros em plena luz do dia quando há um muitas pessoas lá fora.” (Vídeo abaixo) Enquanto seguia um veículo suspeito, ​​em resposta a um pedido de comentário sobre a ética da Polícia Estadual de Massachusetts, Procopio escreveu o seguinte em um e-mail para o NewsCenter 5: “Para registro, temos uma política de busca rigorosa que rege quando e como procedemos. Veículos Suspeitos Além disso, um oficial da tropa perseguidora comanda e controla cada perseguição em tempo real e está em constante comunicação por rádio com os soldados perseguidores, monitorando constantemente fatores como velocidade, volume de tráfego e assim por diante. Acreditamos no rigor e na propriedade da nossa política de perseguição, onde a densidade da área envolvente determina se a perseguição deve continuar ou cessar.”

