‘Super Mario Bros. Movie’ atinge bilheteria mundial de $ 659 milhões até domingo – prazo final

Depois de ultrapassar US$ 500 milhões em todo o mundo até quinta-feira, a Illumination/Nintendo/Universal’s Filme Super Mario Bros. Agora na faixa estimada US$ 659 milhões Mundial até domingo. Nele, foi classificado como representante de bilheteria internacional US$ 318,6 milhões.

Até sexta-feira, o irmãos Há $ 268,9 milhões 71 de mercados estrangeiros e US$ 551,9 milhões Universal. Um fim de semana inteiro de áreas costeiras está sob escrutínio US$ 82,6 milhões Uma queda estimada de 37% em relação à estreia estelar da última sessão. Conforme noticiamos ontem, o filme já é o maior lançamento de estúdio de 2023.

Além disso, tem sido o nº mundial. 2º filme de animação, atrás apenas de Illumination/Universal. Minions: A Ascensão de Gru. O mesmo vale para os internacionais ainda a serem lançados no Oriente Médio, Coréia e Japão.

A adaptação dirigida por Aaron Horvath/Michael Jelinek tornou-se o sexto maior título de animação da Universal no domingo; passa por cantar (US$ 634,9 milhões). Com a ação de sexta-feira, isso foi realizado Meu Malvado Favorito ($ 543,9 milhões).

Nos cinemas estrangeiros, o astro Chris Pratt/Charlie Day/Anya Taylor-Joy/Seth Rogen/Jack Black é o lançamento nº 1 de 2023 em 25 mercados, incluindo Austrália, Alemanha, Itália, México, Holanda, Espanha e Reino Unido e Irlanda . . É o principal título de estúdio de animação/família desde 2019 em quatro mercados: México, América Central, Equador e Venezuela.

Em México, Super Mário O filme nº 1 do ano e agora a terceira animação de estúdio de maior bilheteria (novamente, aos preços atuais). ultrapassou Ascensão do Gru E Toy Story 3. O cume local de sexta a sexta é de $ 43,4 milhões, uma queda de 46% no fim de semana em relação ao quadro de abertura.

Em Inglaterra e Irlanda, Super Mário É o maior filme do ano com $ 38,6 milhões a partir de sexta-feira. Ontem arrecadou $ 3,6 milhões, a maior segunda sexta-feira para um título de animação. A sessão do segundo ano vê um declínio de 20% em relação à estreia do último fim de semana.

Alemanha Atingiu US$ 26,9 milhões (o maior valor acumulado no ano), Austrália $ 16,5 milhões e, novamente, o maior lançamento de 2023. MárioQuinta-feira subiu 27% e a captura de sexta-feira foi uma das mais fortes do mercado. França As admissões caíram apenas 14% desde a abertura, para US$ 16,4 milhões até sexta-feira.

