WASHINGTON – O Senado votou na terça-feira pela promoção de um pacote de ajuda de US$ 95 bilhões para fornecer ajuda crítica à Ucrânia e uma disposição que levaria à proibição nacional do TikTok.

A votação de 80-19 indica que tem apoio suficiente para limpar o Senado numa votação final, que poderá ocorrer já na noite de terça-feira, e depois dirigir-se à mesa do presidente Joe Biden para assinar a legislação.

O pacote aprovado pela Câmara no sábado inclui 60 mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, que o presidente Volodymyr Zelensky disse que daria ao seu país uma “chance de vitória” contra a Rússia. Isto inclui 26 mil milhões de dólares em ajuda a Israel, ajuda humanitária em Gaza e 8 mil milhões de dólares para Taiwan e a segurança do Indo-Pacífico.

A empresa-mãe do TikTok, sediada na China, terá nove meses, que o presidente pode prorrogar por até um ano, para vender a popular plataforma de mídia social ou ser banida nos EUA, colocando o TikTok mais perto do que nunca de uma proibição e, ao mesmo tempo, garantindo seu sucesso. Não deve ser banido até as eleições de 2024.

Bandeiras dos EUA e da Ucrânia tremulam perto da capital dos EUA no sábado, enquanto a Câmara repassa ajuda à Ucrânia. Imagens de Nathan Howard/Getty

Os senadores debaterão na tarde de terça-feira se podem chegar a um acordo para votar rapidamente para dar a legislação final ao projeto ou esperar até quarta-feira para ratificá-lo.

“A linha de chegada está agora à vista”, disse o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, DNY, num comunicado no fim de semana, chamando a aprovação do projeto de lei de “um momento crítico na proteção da democracia”.

Há dois meses, o Senado votou 70-29 para aprovar um pacote de ajuda externa semelhante de 95 mil milhões de dólares – mas sem a disposição do TikTok.

Recomendado

No entanto, há indicações de que o Senado aceitou o projeto de proibição do TikTok conforme alterado pela Câmara.

Presidente da Comissão de Comércio, Sen. A deputada Maria Cantwell, D-Wash., Endossou o novo projeto de lei, dizendo que estava “muito feliz” com a janela estendida para a venda do TikTok. Um projeto de lei aprovado anteriormente pela Câmara teria dado à controladora seis meses para vender o TikTok. Cantwell observou que recomendou a mudança.

“Eu apoio esta lei atualizada”, disse ele.

Os defensores da proibição do aplicativo nos EUA levantaram preocupações sobre o relacionamento do TikTok com a empresa ByteDance, sediada em Pequim, que o governo chinês minimizou ao dizer que o governo chinês tem acesso aos dados dos americanos sob a lei chinesa, onde a TikTok está sediada. Singapura e Los Angeles. Eles também afirmam que a China poderia manipular o algoritmo para promover a propaganda.

Um porta-voz do TikTok respondeu à votação da Câmara no fim de semana, dizendo: “É lamentável que a Câmara dos Representantes esteja usando a cobertura de ajuda externa e humanitária crítica para mais uma vez obstruir a legislação de 170 que esmaga a liberdade de expressão com uma proibição”. Milhões de americanos fecharam, destruindo 7 milhões de empresas e contribuindo anualmente com 24 mil milhões de dólares para a economia dos EUA.

Uma fonte dentro do TikTok disse em um memorando enviado depois que a Câmara aprovou o projeto de lei que ele “iria ao tribunal para uma contestação legal” assim que Biden o sancionasse.

Sen. Mike Lee, republicano de Utah, está instando seus colegas a rejeitarem o pacote, dizendo que 41 senadores poderiam se unir para desmantelá-lo.

“A conta de US$ 95 bilhões não precisa ser aprovada. “Apenas 41 senadores deveriam impedir isso”, disse Lee Escreveu em X. “Há 49 republicanos no Senado – mais do que suficiente. Qual é a posição dos seus senadores?”