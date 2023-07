Flash Flood Live Updates: As informações mais recentes sobre chuvas em Vermont, NY e Nordeste

As inundações podem ocorrer durante todo o ano em todas as partes do mundo. Mas identificar a relação entre qualquer inundação e a mudança climática não é uma tarefa fácil, dizem os especialistas, dificultada pelo registro histórico limitado, especialmente para inundações extremas que ocorrem com pouca frequência.

Todas as inundações e outros eventos extremos podem ser atribuídos ao aquecimento das forças planetárias. Mas o tempo não é o clima, e o tempo pode ser afetado pelo clima. Por exemplo, os cientistas acreditam que a mudança climática está tornando os dias excepcionalmente quentes mais comuns. Eles não têm certeza de que a mudança climática está tornando os furacões mais severos.

Daniel Swain, um cientista do clima da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, disse que as inundações caem em algum lugar no espectro de confiança entre ondas de calor (“sim, claramente”) e furacões (“ainda não sabemos”). “Sim, provavelmente, mas…” eu diria.

As inundações, como outros desastres, envolvem muitos fatores concorrentes que podem influenciar sua frequência e gravidade de maneiras opostas. A mudança climática, que piora a precipitação extrema em muitas tempestades, é uma parte cada vez mais importante da mistura.

O que causa inundações?

Estrada de entrada nordeste para o Parque Nacional de Yellowstone após inundações históricas. dívida… Samuel Wilson-Pool/Getty Images

Vários fatores-chave contribuem para o desenvolvimento de inundações: precipitação, degelo, topografia e umidade do solo. Dependendo do tipo de inundação, alguns fatores podem ser mais importantes do que outros.

Por exemplo, uma inundação fluvial, também conhecida como inundação fluvial, ocorre quando um rio, córrego ou lago transborda de água, muitas vezes após fortes chuvas ou neve derretida rapidamente. As inundações costeiras ocorrem quando áreas de terra perto de áreas costeiras são inundadas com água, geralmente após fortes tempestades que colidem com as marés altas.

As inundações também podem ocorrer em áreas onde não há corpos d’água próximos. As inundações repentinas, em particular, podem se desenvolver em qualquer lugar que sofra chuvas fortes em um curto período de tempo.

Como as inundações são medidas

Várias métricas são usadas para medir inundações, incluindo a altura do estágio (a altura da água no rio em relação a um ponto específico) e a vazão (quanto a água se move em um local específico em um período de tempo específico).

Para descrever a gravidade de uma inundação, os especialistas usam o termo simples “inundação de 100 anos” para descrever uma inundação que tem 1% de chance de acontecer em um determinado ano, o que é considerado um evento extremo e raro. Este termo é uma descrição de possibilidades, porém, não uma promessa. Uma região pode sofrer duas inundações de 100 anos em poucos anos.

As inundações aumentaram na última década?

Moradores avaliam inundações do lado de fora de sua casa em Far Rockaway, Queens, em outubro de 2021. dívida… Dave Saunders para o New York Times

Não exatamente. Sem dúvida, as mudanças climáticas intensificaram os eventos extremos de chuva, mas, inesperadamente, Não houve aumento correspondente em eventos de inundação.

Quando se trata de inundações fluviais, os pesquisadores descobriram que as mudanças climáticas podem aumentar a frequência e a intensidade de eventos extremos de inundação, mas reduzir o número de inundações moderadas. Um estudo de 2021 publicado na Nature.

À medida que o clima esquenta, as taxas de evaporação mais altas secam o solo mais rapidamente. Para inundações moderadas a mais frequentes, os níveis iniciais de umidade do solo são importantes porque os solos secos absorvem a maior parte da chuva.

Em grandes eventos de inundação, a umidade inicial do solo é baixa, “porque o solo não consegue absorvê-la de qualquer maneira”, disse a principal autora do estudo, Manuela Brunner, hidróloga da Universidade de Freiburg, na Alemanha. 2021 é o autor do estudo. Brunner disse que qualquer água adicional adicionada onde o solo está totalmente saturado pode escorrer e contribuir para inundações.

Olhando para o futuro

Os cientistas acreditam que alguma forma de inundação aumentará em um cenário de “negócios como sempre”, onde os humanos estão aquecendo o planeta com emissões de gases de efeito estufa nas taxas atuais.

Em primeiro lugar, as inundações costeiras continuarão a aumentar à medida que o nível do mar sobe. O derretimento das geleiras e das camadas de gelo aumenta o volume do oceano e a água se expande à medida que esquenta.

Em segundo lugar, as inundações repentinas continuarão a aumentar devido a fortes chuvas. Temperaturas mais quentes aumentam a evaporação, levando mais umidade para a atmosfera, que é então liberada como chuva ou neve.

À medida que o clima esquenta, os pesquisadores esperam que as inundações repentinas “aumentem”, o que significa que o tempo das inundações será mais curto, enquanto o volume aumentará. Enchentes mais rápidas podem ser mais perigosas e destrutivas.

Inundações repentinas podem ocorrer cada vez mais após incêndios florestais catastróficos na cascata mortal de desastres climáticos. Isso ocorre porque os incêndios florestais destroem florestas e outras vegetações, enfraquecem o solo e o tornam menos permeável.

Quando fortes chuvas caem em terras danificadas pelo fogo, a água “não penetra na superfície da terra como antes”, disse Andrew Hall, meteorologista do Laboratório de Ciências Físicas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Embora seja contra-intuitivo ver dois extremos de fogo alto e água alta na mesma região, o avistamento pode ser muito comum, especialmente no oeste americano.

Equipes de emergência estão em Windsor, Nova Gales do Sul, Austrália, onde dezenas de milhares de pessoas foram evacuadas de suas casas depois que fortes chuvas causaram inundações. dívida… Bianca Di Marchi/EPA, via Shutterstock

Diferentes áreas são afetadas por inundações?

A Um artigo recente na NatureOs pesquisadores descobriram que, no futuro, inundações repentinas nos estados do norte das Montanhas Rochosas e das Planícies podem ser mais comuns no norte.

Isso representa um risco para os esforços de mitigação de inundações porque os governos locais podem não estar cientes do risco futuro de inundações repentinas, disse Ji Li, principal autor do estudo de 2022.

O modelo é impulsionado pelo rápido derretimento da neve e pelo derretimento da neve no início do ano, disse o Dr. Li. Áreas em latitudes mais altas podem sofrer inundações de “chuva e neve”, como a que ocorreu em Yellowstone em junho.