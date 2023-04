A taxa de inflação do Reino Unido voltou a surpreender, com o valor de março acima dos 10%

Em uma base mensal, a inflação do IPC foi de 0,8%, acima do consenso da Reuters de 0,5% e abaixo dos 1,1% em fevereiro.

O índice de preços ao consumidor subiu 10,1% na comparação anual, de acordo com o Escritório de Estatísticas Nacionais, acima da estimativa de consenso de 9,8% em uma pesquisa da Reuters com economistas.

“As maiores contribuições ascendentes para a taxa de inflação anual do CPIH em março de 2023 vieram de habitação e serviços domésticos (principalmente eletricidade, gás e outros combustíveis) e alimentos e bebidas não alcoólicas”, disse o ONS em um relatório na quarta-feira.

Enquanto as famílias britânicas continuam lutando com altas contas de alimentos e energia, trabalhadores de muitos setores lançaram greves em massa nos últimos meses em meio a disputas sobre salários e condições.

Os preços de alimentos e bebidas não alcoólicas aumentaram 19,2% no ano até março de 2023, o aumento anual mais acentuado em mais de 45 anos, informou o ONS.

O ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt, disse que os números de quarta-feira reafirmam por que o governo deve continuar os esforços para reduzir a inflação.

“Estamos no caminho para fazer isso – com a previsão do OBR (Escritório de Responsabilidade Orçamentária) de que reduziremos a inflação pela metade este ano – e continuaremos a apoiar as pessoas com um salário médio de £ 3.300 por família por ano e, por fim, financiado por impostos inesperados sobre os lucros da energia”, disse Hunt em um comunicado.

Uma tarefa difícil para o Banco da Inglaterra

O Banco da Inglaterra elevou as taxas de juros em 25 pontos base para 4,25% no mês passado, e os traders estão precificando uma probabilidade de 72% de outro aumento de um quarto de ponto na reunião do comitê de política monetária de 11 de maio.

Os economistas esperam uma queda maior em abril, após um ligeiro declínio no ponto principal de março, devido aos efeitos subjacentes dos preços mais altos da energia em abril de 2022, já que o regulador de energia do Reino Unido aumentou seu preço máximo em 54%.

“Embora o núcleo da inflação permaneça muito teimoso, a queda na demanda do consumidor devido ao impacto defasado do aumento de impostos e aumentos nas taxas de juros levará a uma firme trajetória descendente no outono”, disse Suren Thiru, diretor de economia do ICAEW. (Institute of Chartered Accountants na Inglaterra e no País de Gales).

A economia do Reino Unido ficou estagnada em fevereiro devido à ação industrial generalizada e a uma crise persistente do custo de vida, e o Sr. sugeriu que o MPC poderia estar ainda mais dividido sobre a possibilidade de aumentar ainda mais as taxas de juros em maio. .”

Hugh Kimber, estrategista de mercado global do JP Morgan Asset Management, disse que mesmo que a inflação esteja voltando na direção certa, o banco central “ainda está longe de se sentir confortável com o fato de que as pressões de preços estão sob controle”.