Knicks surpreendem 76ers no jogo 2

É Milagre na Broadway.

Em um período frenético e emocionante de 14 segundos, os Knicks transformaram uma desvantagem de cinco pontos em uma vantagem de um ponto e aproveitaram o impulso para uma vitória insana por 104-101 no MSG.

O figurão veio de Donte DiVincenzo, cujo trey colocou os Knicks na frente. Mas a sequência requer contabilidade completa:

Depois de jogar mal a noite toda, Jalen Brunson finalmente acertou uma cesta de 3 pontos – a primeira do quarto período – para reduzir a vantagem para 2 faltando 27 segundos para o fim.

Foi necessário um salto de sorte para fora da borda.

Fora de campo, os Knicks tiraram Dyers Maxi, que caiu na quadra.

Josh Hart, o herói do Jogo 2, roubou.

Isso levou a um rápido erro de DiVincenzo, depois a um rebote ofensivo de Hardenstein e, em seguida, a um grande trey de DiVincenzo.

Donte DiVincenzo # 0 reage depois de acertar o jogo e vencer o arremesso de três pontos sobre o 76ers Nicholas Bottom no final do quarto período. Charles Wenzelberg/New York Post

Maxey perdeu um potencial vencedor para os Sixers.

Mais uma vez, os Knicks escaparam com um jogo ruim de Brunson.

Ele seguiu seu fracasso no Jogo 1 com um desastre no Jogo 2, acertando 8 em 29 no geral – deixando-o com menos de 30 por cento para a série.

Mas seus companheiros ficaram aquém, especialmente seus ex-companheiros de Villanova Hart (21 pontos) e DiVincenzo (19).

Josh Hart #3 do New York Knicks defende a bola contra Nicholas Badum #40 do Philadelphia 76ers e Tobias Harris #12 do Philadelphia 76ers durante a segunda metade dos playoffs da primeira rodada da Conferência Leste no Madison Square Garden. Boas fotos

Donte DiVincenzo #0 reage com Jalen Brunson #11, Miles McBride #2 e Josh Hart #3 do New York Knicks após o segundo tempo contra o Philadelphia 76ers na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste no Madison Square Garden. Boas fotos

Enquanto isso, os Sixers obtiveram muito de suas estrelas.

Não nos segundos finais.

Embiid e Maxi foram listados como questionáveis ​​no relatório de lesões antes do jogo.

E ambos pareciam bons.

Um Maxey doente fez 20 pontos, acertando 7 dos 11 chutes no primeiro tempo.

Ele assumiu no final do quarto período, superando Brunson e terminando com 35 pontos e 10 assistências.

Joel Embiid busca a decisão durante o jogo 2 contra os Knicks Charles Wenzelberg/New York Post

Tyrus Maxey (0) gesticula após fazer uma cesta de 3 pontos no segundo tempo do Jogo 2. PA

Embiid, retornando de uma cirurgia no joelho, marcou 16 pontos com 10 rebotes nos dois primeiros quartos.

Ele terminou a noite com 34 e 11.

No primeiro tempo, os Knicks foram salvos pelo heroísmo de Hart.

Normalmente um contribuidor pesado, o atacante fez 19 dos 49 pontos do time no intervalo.

Os Knicks perdiam no intervalo, mas continuaram se afastando.

Eles finalmente assumiram a liderança no final do terceiro quarto, estabelecendo uma finalização emocionante.

Jalen Brunson comemora durante o jogo 2 contra o 76ers na segunda-feira. Charles Wenzelberg/New York Post

“Dominamos a taça no primeiro jogo, então eles vão entrar com uma abordagem diferente e talvez enfatizar vantagens em pontos de transição e tabuleiros”, disse Bojan Bogdanovic. “Então será um jogo, uma grande batalha. Provavelmente será um jogo ruim, mas é o que é.

“Desagradável” teria sido um exagero, mas houve alguns momentos de fogos de artifício. Faltando 5:23 para o final do segundo quarto, Embiid foi chamado para uma técnica por empurrar DiVincenzo em posse de bola.

Isso gerou gritos de ‘Fk Embiid’ da multidão do MSG, que o pivô dos Sixers cumprimentou com um aceno de cabeça.

Tyrese Maxey #0 perde a bola enquanto o guarda do New York Knicks Josh Hart #3 e o guarda do New York Knicks Jalen Brunson #11 defendem a bola nos segundos finais do jogo. Charles Wenzelberg/New York Post

Isso animou a multidão, mas os Knicks não conseguiram capitalizar imediatamente, e o tempo logo se esgotou devido a um trey de Tobias Harris.

DiVincenzo ganhou vida com 19 pontos e sua maior chance no MSG em anos.

Ele estava esperançoso de um avanço.

“Minha mentalidade é que minha confiança está em alta”, disse DiVincenzo antes do jogo. “Estou pronto para ir esta noite, vou atirar naqueles com quem me sinto confortável e confiante e conviver com os. resultados.”

“Uma sequência de rebatidas realmente não começa depois do primeiro jogo porque todo mundo quer ter esse primeiro jogo sob controle. Ajustes são feitos. Eles sabem que querem jogar um pouco mais fisicamente. Nós os vencemos [in Game 1], então espere que eles atinjam o corpo e o vidro. Vencemos eles em tudo, vencemos nas divisões e esperamos que eles façam isso com força. A mentalidade é estar preparado e jogar da mesma maneira, mas ir um pouco além.

