Marroquinos passam a segunda noite nas ruas depois de um forte terremoto que mata mais de 2.000 pessoas

Equipes de resgate no Marrocos têm lutado para encontrar sobreviventes desde sexta-feira Um poderoso terremotoMais de 2.000 pessoas foram mortas e aldeias remotas perto do epicentro foram destruídas.

Na vila central de Moulay Brahim, duramente atingida, ao sul de Marrakech, nas montanhas do Atlas, a CNN encontrou uma família vivendo em um acampamento improvisado em um campo de futebol. As autoridades disseram-lhes que levariam uma semana para voltar para casa. Os bombeiros estão envolvidos em operações de resgate, mas alguns edifícios são perigosos demais para entrar.

O prédio onde morava Mina Bakenziz foi quase totalmente destruído. “As pessoas vieram e me tiraram de lá”, disse ela. “Nada caiu de mim, tive muita sorte.”

A ajuda está chegando de todo o mundo, mas não está claro quanto está chegando aos necessitados. No sábado, a ONU Disse que ofereceria apoio, mas Marrocos cuidou da resposta.

Um terremoto de magnitude 6,8 ocorreu Sexta-feira chegou tarde. De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, foi o mais forte a atingir a região em torno da antiga cidade de Marraquexe num século.

O número de mortos subiu para 2.122 na tarde de domingo, com 2.421 feridos, informou a emissora estatal 2M.

O número de mortos deverá aumentar à medida que as equipes de resgate escavam os escombros das casas desabadas em partes remotas das montanhas do Atlas.

Em Marraquexe, a maior cidade perto do epicentro, muitas famílias permaneceram ao ar livre no sábado à noite, enquanto os residentes eram avisados ​​para ficarem atentos aos tremores secundários.

Hatimi, de 53 anos, dormia num parque no centro de Marraquexe com toda a família, incluindo crianças pequenas. Ela disse que eles ficaram juntos porque fazia frio à noite. “Todo mundo estava do lado de fora. Todos os vizinhos, todos. Não queríamos entrar, todos estavam com medo, o tremor era muito forte”, disse ele à CNN.

As pessoas ficaram longe dos edifícios danificados e das paredes de barro vermelho no centro medieval da cidade, onde algumas partes desabaram.

No Parque Oliveraie, no centro de Marraquexe, centenas de pessoas, incluindo crianças e idosos, dormiam em cobertores e colchões improvisados. As famílias se reuniram tentando descansar um pouco depois do choque e do pânico da noite anterior.

Alguns trouxeram roupas e sacolas de comida, preparando-se para sair de casa para uma longa estadia.

O rei de Marrocos, Mohammed VI, deu instruções para criar uma comissão de serviços de socorro para prestar cuidados, alojamento e alimentação às vítimas. Ele ordenou que mesquitas em todo o país realizassem ritos fúnebres conhecidos como orações ‘Janaza’ ao meio-dia de domingo para os mortos.

Bandeiras ao redor da cidade são hasteadas a meio mastro para marcar três dias de luto nacional declarado pela monarquia.

No aeroporto de Marrakech, dezenas de turistas dormiam no chão do terminal principal, esperando para pegar o voo. Os voos de entrada e saída do centro turístico funcionaram normalmente.

Cenas de devastação e desespero também ocorreram em aldeias no sopé das montanhas do Atlas, onde o terremoto teve epicentro.

Um grande número de mortes ocorreu nestas áreas remotas, com casas feitas de tijolos de barro desabando sobre os moradores e pedras bloqueando estradas para a chegada das equipes de resgate.

Imagens aéreas mostram aldeias nas encostas, reduzidas a pilhas de escombros após o terremoto.

Fátima, 50 anos, disse à CNN que sua casa na vila montanhosa de Asni foi destruída.

“Não tive a chance de pegar as crianças e sair correndo antes de ver minha casa desabar diante dos meus olhos. Vizinhos também desabaram e duas pessoas foram encontradas mortas sob os escombros”, disse ele.

Mohammed, 50 anos, da cidade vizinha de Ouirgane, perdeu quatro familiares no terremoto.

“Consegui sair em segurança com meus dois filhos, mas perdi o resto. Minha casa desapareceu”, disse ele.

As operações de resgate estão em andamento lá.

“Estamos nas ruas enquanto as autoridades tentam retirar os mortos dos escombros. Muitas pessoas foram levadas ao hospital antes de mim. Esperamos milagres das ruínas”, disse Mohammed.

Na pequena cidade de Moulay Brahim, imagens divulgadas pela Reuters mostraram moradores escavando os escombros para recuperar corpos.

As equipes de resgate estão correndo contra o tempo. As primeiras 72 horas após um terremoto são o período mais crítico para encontrar sobreviventes, pois a condição das pessoas presas e feridas pode deteriorar-se rapidamente além dessa janela.

“Chamam-lhe a ‘era de ouro’ porque se se pretende tirar as pessoas dos escombros, agora é o momento de o fazer”, disse Joe English, porta-voz do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF.

“Estas cidades e aldeias são remotas e difíceis de alcançar… O apoio e a solidariedade internacionais são absolutamente críticos”, acrescentou.

Mais de 300 mil pessoas foram afetadas pelo poderoso terremoto em Marrakech e arredores, disse a Organização Mundial da Saúde.

O país não regista uma catástrofe comparável desde 2004, quando um terramoto de magnitude 6,3 atingiu a cidade portuária de Al Hoceima, matando 630 pessoas.

O pior terremoto do Marrocos nos tempos modernos matou pelo menos 12 mil pessoas perto da cidade ocidental de Agadir, em 1960.