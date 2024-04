Advogado diz que Lamborghini dirigido pelo chefe Rashee Rice se envolveu em acidente

O wide receiver do Kansas City Chiefs, Rashee Rice, era o motorista de um Lamborghini envolvido em um acidente com vários veículos no nordeste de Dallas na noite de sábado, disse seu advogado em uma entrevista coletiva na quinta-feira.

“O Sr. Rice admitiu que dirigia o Lamborghini, e essa foi a pergunta que foi feita”, disse o advogado de Rice, Royce West, sobre a investigação policial sobre o acidente. Que ele dirigia um Lamborghini.

Uma investigação preliminar da polícia determinou que os motoristas do Lamborghini e do Corvette estavam em alta velocidade e perderam o controle no momento do acidente. O Lamborghini bateu no muro central, causando uma reação em cadeia de outros quatro veículos, disse a polícia.

Os motoristas do Lamborghini e do Corvette fugiram do local, segundo a polícia. Outros dois motoristas envolvidos no acidente foram atendidos no local com ferimentos leves e dois passageiros de outro veículo foram internados no hospital com ferimentos leves.

Quanto aos feridos, West – que também é senador do estado do Texas pelo Distrito 23, representando Dallas – Rice quer ter certeza de que eles “entendem e apreciam que ele fará tudo o que puder para recuperar suas vidas.

Quando questionado sobre por que Rice deixou o local no sábado, West disse que era “uma boa questão que ainda está sendo investigada”.

Na quarta-feira, Rice disse em uma postagem no Instagram Story que assumiu “total responsabilidade” por seu papel no acidente de quarta-feira.

“Eu me encontrei hoje com os investigadores do Departamento de Polícia de Dallas sobre o acidente de sábado. Assumo total responsabilidade por meu papel neste assunto e continuarei a cooperar com as autoridades competentes”, escreveu o wide receiver. “Peço desculpas a todos os afetados pelo acidente de sábado.”

Rice, 23 anos, cresceu em North Richland Hills, um subúrbio de Fort Worth, e jogou futebol americano universitário na SMU. Os Chiefs o convocaram na segunda rodada em 2023, e ele emergiu como um dos principais recebedores na temporada passada.

Rice registrou 938 jardas e 79 recepções em 16 jogos da temporada regular em 2023. Ele somou 262 jardas e 26 recepções em quatro jogos dos playoffs rumo à vitória dos Chiefs no Super Bowl.

(Foto: Jamie Squire/Getty Images)