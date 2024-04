Mais de 200 manifestantes foram presos em 4 campi dos EUA

Três pessoas envolvidas no protesto de sexta-feira foram presas na escola, disseram autoridades disse.

Na Indiana University Bloomington, a polícia universitária prendeu 33 pessoas em um acampamento no início desta semana, e a polícia do campus e do estado prendeu mais 23 manifestantes no sábado. “Um grupo montou um grande número de tendas e toldos na noite de sexta-feira com a intenção de ocupar as instalações da universidade indefinidamente”, disseram autoridades.

Escolas de todo o país usaram várias táticas para reprimir os protestos na semana passada. Alguns recuaram e procuraram acalmar as tensões, enquanto noutras faculdades, como a Universidade do Sul da Califórnia e a Universidade Emory, a polícia correu para desmantelar acampamentos e prender estudantes e professores.

Em algumas manifestações, houve alguns relatos de feridos, mas em muitos casos, as detenções foram pacíficas e os manifestantes muitas vezes renderam-se voluntariamente quando as autoridades avançaram.

No sábado, parecia haver um aumento da presença policial em vários campi, embora nem todas as prisões tenham sido feitas. Na Universidade da Pensilvânia, mais de uma dúzia de policiais do campus estavam estacionados com barricadas, mais de 100 manifestantes estavam em um acampamento e cerca de uma dúzia de manifestantes pró-Israel estavam em uma caminhada no campus.

Em todo o país, na Universidade Politécnica do Estado da Califórnia, em Humboldt, policiais estavam estacionados no campus agora fechado depois que os manifestantes ocuparam dois prédios no início desta semana. Cerca de três dezenas de manifestantes estavam dentro de um acampamento.