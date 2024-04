Protestos em campus: Centenas de prisões foram feitas em universidades nos EUA enquanto os protestos em Gaza continuam

Por Anna Lamsey e Ito Vogue

1 hora atrás

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Mais de 100 pessoas teriam sido presas na Northeastern University em Boston

Centenas de pessoas foram presas em campi universitários nos Estados Unidos no sábado, enquanto continuavam os protestos estudantis contra a guerra em Gaza.

A candidata presidencial do Partido Verde, Jill Stein, estava entre os presos pela polícia.

Os manifestantes pedem um boicote às empresas e indivíduos associados a Israel.

Mas alguns estudantes judeus queixaram-se do alegado anti-semitismo por parte de alguns dos manifestantes.

O porta-voz de Stein disse que ela foi uma das cerca de 80 pessoas presas na Universidade de Washington em St. Louis, Missouri. O porta-voz acrescentou que não se acredita que o candidato presidencial do Partido Verde esteja enfrentando acusações.

A Politécnica do Estado da Califórnia anunciou uma transição para o ensino à distância. Os protestos cancelaram aulas presenciais e adiaram cerimônias de formatura.

As tendas apareceram pela primeira vez no gramado da faculdade em Columbia em 17 de abril. Os protestos espalharam-se por todo o país depois de mais de 100 estudantes terem sido presos e a tropa de choque ter sido enviada para limpar as tendas. Pouco depois, os estudantes montaram outro acampamento de protesto na Universidade de Yale, em Connecticut.

Na Northeastern University, em Boston, mais de 100 manifestantes foram presos pela Polícia Estadual de Massachusetts por invasão de propriedade no sábado, depois de se recusarem a retirar suas barracas das dependências da faculdade, de acordo com um relatório policial. A polícia limpou o acampamento.

A Northeastern University escreveu em X que as “manifestações foram infiltradas por organizadores profissionais” sem ligação com a universidade. Foram ouvidas calúnias anti-semitas e acrescentou: “Não podemos tolerar este tipo de ódio no campus”. Os líderes do protesto negaram veementemente essas acusações. READ O presidente da Câmara Johnson diz que divulgará todas as imagens insensíveis em 6 de janeiro, para deleite da extrema direita

Na Universidade do Sul da Califórnia, manifestantes pró-palestinos retornaram ao campus dias depois que a polícia foi chamada para dispersar um protesto no Parque dos Ex-alunos da universidade. O protesto foi considerado em grande parte pacífico, mas depois do protesto de sábado a administração da universidade declarou “amor” pela propriedade do campus.

A universidade disse que o campus foi vandalizado por “pessoas que fazem parte de um grupo que acampou ilegalmente no nosso campus”, acrescentando que uma estátua e uma fonte foram vandalizadas. O campus será temporariamente fechado para não residentes, disse a universidade.

23 pessoas foram presas na Universidade de Indiana no sábado.

Outros campi, incluindo Columbia e Emory University, na Geórgia, estariam silenciosos no sábado.

Os protestos foram alimentados pela raiva causada pela ofensiva de Israel, que já matou mais de 34 mil palestinos, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas.

Os militares israelitas lançaram a ofensiva depois de o Hamas ter atacado comunidades israelitas perto de Gaza, em 7 de Outubro do ano passado, matando cerca de 1.200 israelitas e estrangeiros, a maioria civis, e fazendo 253 reféns.