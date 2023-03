Antoine Davis, do Detroit Mercy, está a 3 do feito de Pete Maravich

Com apenas alguns segundos no cronômetro do jogo entre ele e a imortalidade, a estrela do Detroit Mercy, Antoine Davis, lançou uma cesta de 3 pontos.

Mas Davis, tranquilo durante todo o jogo, perdeu quando o tempo acabou, protegendo a carreira de Pete Maravich na Divisão I da NCAA com 3.667 pontos na vitória de Youngstown State por 71 a 66 sobre o Detroit Mercy nas quartas de final da Horizon League na quinta-feira.

Davis, uma estrela do quinto ano que entrou no jogo de quinta-feira precisando de 26 pontos para superar Maravich, terminou com 22 na derrota. Depois disso, ele se sente bem com sua carreira e com o desejo de voltar ao Detroit Mercy, onde seu pai, Mike Davis, é o treinador principal.

Davis esperava não apenas quebrar o recorde de Maravich nesta temporada, mas levar sua equipe à sua primeira aparição no torneio da NCAA em mais de uma década.

“Simplesmente especial”, disse Davis sobre sua carreira no Detroit Mercy. “Tive a chance de jogar pelo meu pai. Fiquei dois pontos atrás do recorde. Deus sabe o que ele está fazendo.”

Mas a carreira universitária de Davis acabou?

Após a derrota, Davis e seu pai disseram que receberiam com prazer um convite para o basquete universitário ou um convite para outro torneio pós-temporada, o que permitiria a Davis continuar a façanha de Maravich. Os Titãs terminaram em 14-19 no geral e 9-11 no jogo da Horizon League, então não há garantia de que eles receberão um convite.

Mas o CBI seleciona de um grupo de escolas que não foram selecionadas para o Torneio da NCAA ou NIT. Um programa com um registro abaixo de 0,500 ainda é elegível para seleção. Mas todos os participantes do CBI devem pagar uma taxa de $ 50.000.

“O Torneio da NCAA é o objetivo”, disse Antoine Davis após a derrota de quinta-feira. “Eu não teria nenhum problema [the CBI]. Tenho certeza de que nenhum dos meus companheiros de equipe terá problemas com isso.”

Se Mike Davis der ao Detroit Mercy outra chance de jogar outro jogo em um torneio de pós-temporada, ele consultará sua equipe sobre isso.

“Se eles quiserem jogar, nós jogaremos”, disse o velho Davis. “Se eles não querem jogar e é hora de ir embora, nós não jogamos.”

Antoine Davis disse que não estava sentindo nenhuma pressão ao entrar no jogo de quinta-feira. Mesmo quando o tiro final saiu de suas mãos, ele ainda estava pensando em subir na liga.

“Vi que estava tão perto que tive a chance [to tie the record]Mas eu estava mais preocupado em ganhar o jogo do que qualquer outra coisa”, disse ele à ESPN.

Davis enfrentou escrutínio pela maneira como perseguiu o recorde. Ele disputou 144 jogos e cinco temporadas, em comparação com três temporadas e 83 jogos do Maravich sem uma linha de 3 pontos. Mas Davis disse que respeita a identidade de Maravich.

O estado de Youngstown estava determinado a impedir que Davis fizesse história às suas custas. Ele estava preso na maioria das posses de seu time enquanto o Youngstown State tentava forçá-lo a uma aparência difícil. Davis terminou com 7 de 26 em campo, incluindo 4 de 16 na linha de 3 pontos. Ele disse que espera essa pressão na quinta-feira.

“Ninguém no país pode me marcar no um contra um, isso está provado”, disse Davis à ESPN após o jogo. “Não posso ficar bravo com isso. Se alguém como eu estivesse no time com eles, eu teria feito a mesma coisa. Esse era o plano de jogo no último dia.”

Agora, Davis encerrará a carreira com vergonha do recorde de Maravich.

Mike Davis disse que tanto Maravich quanto seu filho realizaram grandes feitos no basquete universitário.

“Se ele tivesse quebrado as pessoas teriam colocado um asterisco em seu nome [the record]”, disse Mike Davis após o jogo. “Pistol Pete estava em um mundo próprio e nunca haverá outro Pistol Pete no basquete universitário. Não acho que haverá outra pessoa como Antoine, que marcou 144 jogos consecutivos.

Se ele não tiver outra chance de jogar, Antoine Davis disse que ficará orgulhoso da maneira como ele e sua equipe competiram ao longo de sua carreira. Embora não tenha igualado ou superado as realizações de Maravich, ele disse estar feliz com o que realizou.

Davis disse: “Estou grato por estar no mesmo barco que Pistol Pete.”