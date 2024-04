Musk visitou a China enquanto rivais apresentavam novos veículos elétricos no Salão do Automóvel de Pequim

PEQUIM (AP) — Tesla Fundador e Chefe Executivo Elon Musk Um alto funcionário do governo reuniu-se no domingo na capital chinesa enquanto as montadoras do país apresentavam seu show Últimos modelos de veículos elétricos No Salão do Automóvel de Pequim.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, disse a Musk que espera que os Estados Unidos continuem a trabalhar numa cooperação “ganha-ganha” com a China, citando as operações da Tesla na China como um exemplo bem sucedido de cooperação económica.

Para a China, Musk é um antídoto bem-vindo ao discurso duro das autoridades dos EUA que surgiu mais recentemente Durante uma visita Pelo Secretário de Estado Anthony Blinken. Os comentários de Li também reflectem os esforços para atrair investimento estrangeiro para impulsionar a economia em dificuldades da China.

Não está claro se Musk comparecerá Show de automóveis, ocorrerá ao longo desta semana. Montadoras e startups chinesas lançaram carros elétricos nos últimos anos Vá cara a cara Fabricante norte-americana corta preços com Tesla

Um relatório online anterior da CCTV disse que Musk se reuniu com seu presidente, Ren Hongbin, a convite do Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional e trocou opiniões sobre mais cooperação e outros tópicos.

A Tesla tem uma grande base de produção em Xangai, tanto para vendas internas na China como para exportações para a Europa e outras regiões. Ela cortou os preços na China há uma semana, baixando o Modelo 3 para 231.900 yuans (US$ 32.700) e o Modelo Y para 249.900 yuans (US$ 35.200). Reduções semelhantes Na América

A União Europeia tem Investigação iniciada Entre os subsídios chineses à indústria de veículos eléctricos, isto poderia levar a tarifas sobre veículos eléctricos fabricados na China, incluindo carros Tesla.

Os subsídios à energia verde ajudaram a transformar o mercado automóvel da China, com os VE a representarem um quarto das vendas de automóveis novos no ano passado, reduzindo a procura por veículos movidos a gasolina.

Fabricantes de automóveis estrangeiros como Volkswagen e Nissan Estão a lutar para desenvolver novos modelos de veículos eléctricos para manter ou recuperar quota de mercado na China, o maior mercado automóvel do mundo.