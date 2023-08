Incêndios florestais em Maui: número de mortos chega a 93, autoridades dizem que esforço para quantificar perdas está apenas começando

LAHAINA, Havaí (AP) – Os paroquianos das igrejas do Havaí lamentaram os mortos e oraram pelo domingo perdido, enquanto as comunidades começaram a esperar uma longa recuperação desde a semana passada. Incêndios devastam a histórica Maui Mais de 90 pessoas foram mortas.

A Igreja Maria Lanakila em Lahaina foi poupada das chamas que destruíram grande parte da comunidade ao redor, mas enquanto os esforços de busca e resgate estavam em andamento, seus paroquianos estavam a cerca de 16 quilômetros da estrada de Honolulu Bishop Rev. Assistiu à missa com Clarence. Liderados por “Larry” Silva.

Taufa Samisani disse que seu tio, tia, primo e o filho de 7 anos do primo foram encontrados mortos dentro do carro em chamas. A esposa de Samisani, Katalina, disse que a família encontrará conforto na referência de Silva à história bíblica de como o discípulo de Jesus, Pedro, andou sobre as águas e foi salvo do afogamento.

“Se Pedro pudesse andar sobre as águas, sim. Vamos desembarcar — disse ela, com a voz trêmula.

Durante o culto, Silva leu uma mensagem do Papa Francisco, que disse estar rezando por aqueles que perderam entes queridos, lares e meios de subsistência. Ele também ofereceu orações pelos socorristas.

Silva disse mais tarde à Associated Press que a comunidade está preocupada com suas crianças, que testemunharam tragédias e estão preocupadas.

“Acho que quanto mais casual eles puderem ser com seus colegas, aprendendo e se divertindo, melhor eles estarão”, disse Silva.

Enquanto isso, as autoridades do Havaí pediram aos turistas que evitassem viajar para Maui, pois vários hotéis foram preparados para acomodar os evacuados e os primeiros respondentes.

Cerca de 46.000 residentes e visitantes evacuaram o Aeroporto Kahului de West Maui desde que a devastação em Lahaina se tornou aparente na quarta-feira, de acordo com a Autoridade de Turismo do Havaí.

“Nas próximas semanas, os recursos combinados e a atenção dos governos federal, estadual e municipal, da comunidade de West Maui e da indústria do turismo devem se concentrar no resgate de residentes forçados a evacuar suas casas e empresas”, disse a agência. disse em um comunicado no final do sábado. Os turistas são incentivados a visitar as outras ilhas do Havaí.

O governador Josh Green disse que 500 quartos de hotel serão fornecidos aos moradores deslocados. Outros 500 quartos serão reservados para funcionários da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências. Alguns hotéis continuarão operando normalmente para proteger empregos e sustentar a economia local, disse Green.

O governo quer trabalhar com o Airbnb para garantir que os residentes locais tenham acesso a moradias para aluguel. Green espera que a empresa possa fornecer de três a nove meses de aluguel para aqueles que perderam suas casas.

À medida que o número de mortos em torno de Lahaina sobe para 93, as autoridades alertam que os esforços para localizar e identificar os mortos ainda estão em seus estágios iniciais. Os incêndios florestais já são os piores incêndios florestais nos Estados Unidos em mais de um século.

Equipes com cães farejadores cobriam apenas 3% da área de busca, disse o chefe da polícia de Maui, John Pelletier, no sábado.

Um grupo de voluntários de Malea Bay, Maui, forma uma linha de montagem para descarregar doações de um barco na praia de Kaanapali, sábado, 12 de agosto de 2023. Moradores de Maui se reuniram para doar água, alimentos e outros itens essenciais para as pessoas no lado oeste da ilha depois que um incêndio mortal destruiu centenas de casas e deixou dezenas de pessoas desabrigadas. (Foto AP/Rick Bomer) Membros de uma equipe de busca e resgate caminham por uma rua, sábado, 12 de agosto de 2023, em Lahaina, Havaí, após grandes danos causados ​​por incêndios florestais. (Foto AP/Rick Bomer)

Lailas Kanemoto aguarda notícias sobre o destino de seu primo, Glenn Yoshino.

“Receio que ele se foi porque não tivemos notícias dele e ele deve ter encontrado uma maneira de entrar em contato com a família. Esperamos o melhor, mas nos preparamos para o pior”, disse Kanemoto no domingo. .

A família ficou arrasada com a morte de quatro parentes. Os restos mortais de Faaso e Malui Fonua Tone, sua filha, Salote Takafua e seu filho, Tony Takafua, foram encontrados dentro do carro queimado.

“Pelo menos estamos encerrando o assunto, mas a perda e o desgosto são insuportáveis ​​para muitos”, disse Kanemoto.

Funcionários do condado disseram no Facebook que 4.500 pessoas precisavam de abrigo, citando números da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências e do Centro de Desastres do Pacífico.

No Westin Maui em Kaanapali, o chef JP Maioka serve café da manhã, almoço e jantar diariamente. Mas, em vez de servir os hóspedes do hotel, ele está alimentando os cerca de 200 funcionários do hotel e seus familiares que moram lá desde o incêndio de terça-feira que destruiu a comunidade de Lahaina ao sul do resort.

Sua casa e a de seu pai foram poupadas. Mas sua namorada, duas filhas pequenas, pai e outro local estão todos juntos em um quarto de hotel porque é mais seguro do que Lahaina, que está coberto de lixo tóxico.

Funcionários da água de Maui alertaram os residentes de Lahaina e Kula a não beber água corrente, que pode ser contaminada mesmo depois de fervida, e a tomar apenas banhos curtos e maçantes em quartos bem ventilados para evitar a exposição a vapores químicos.

“Todo mundo tem sua própria história, todo mundo perdeu alguma coisa. Assim, todos podem apoiar uns aos outros e entender o que está acontecendo na vida uns dos outros”, disse ele sobre seus colegas no hotel.

O prefeito da ilha do Havaí, Mitch Roth, alertou que o esforço de recuperação é “uma maratona, não uma corrida”. Para manter o esforço “coordenado e cuidadoso”, Roth pediu aos residentes do Havaí que doassem dinheiro para organizações sem fins lucrativos estabelecidas e parassem de doar itens físicos porque ainda não existe um sistema de distribuição confiável.

O último número de mortos é maior Fogueira de acampamento 2018 No norte da Califórnia, matou 85 pessoas e destruiu a cidade de Paradise.

A causa do incêndio florestal está sob investigação. Os incêndios são o pior desastre natural do Havaí em décadas, superando o tsunami de 1960 que matou 61 pessoas. Um tsunami ainda pior em 1946 matou mais de 150 pessoas na Ilha Grande.

A como combustível verão seco e ventos fortes de um Uma tempestade passageiraEm Maui, as chamas correram pelos arbustos secos que cobriam a ilha.

O incêndio mais intenso atingiu Lahaina na terça-feira e destruiu quase todos os prédios da cidade de 13.000 habitantes, deixando um trecho de escombros cinzentos entre o mar azul e as encostas verdejantes.

Em outras partes de Maui, pelo menos dois incêndios estão ocorrendo: na região de Kihei, no sul de Maui, e nas comunidades do interior conhecidas como Highlands. Não houve vítimas no incêndio.

___

Weber relatou de Los Angeles. repórteres da Associated Press Jennifer Kelleher em Honolulu; Rebecca Boone em Boise, Idaho; Andrew Selsky em Bend, Oregon; Bobby Kaina Galvan e Beatrice Dupuy em Nova York; Ty O’Neill em Lahaina, Havaí; Pat Eden-Robb em Hartford, Connecticut; e Lisa J. Adams Wagner, Evans, Geórgia, contribuiu para este relatório.

___

A cobertura ambiental e climática da Associated Press recebe apoio de várias fundações privadas. Veja mais sobre a iniciativa climática da AP Aqui. AP é o único responsável por todo o conteúdo.