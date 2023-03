Loucura de sábado de março: a Carolina do Sul será perfeita

“Sempre falamos sobre não querer ser punk, não sair do chão e não deixar nenhum time nos punk”, disse Boston. “Portanto, não acho que nos vemos como um valentão, apenas jogamos nosso jogo e acho que isso é dominar.”

O armador da Carolina do Sul, Zia Cook, acrescentou que o time tem muitos bons jogadores.

“Temos muitos códigos de trapaça em nossa equipe”, disse ele. Depois de listar as qualidades de cada jogador da lista, ele acrescentou: “Todo mundo tem um superpoder. Que benção.”

Durante os três primeiros jogos deste regional combinado na Bon Secours Wellness Arena na sexta e no sábado, grandes multidões lotaram apenas as áreas próximas ao meio da quadra, deixando a maior parte do estádio vazio. Isso mudou na tarde de sábado. Quando Maryland e Notre Dame terminaram e a Carolina do Sul começou, os fãs com camisetas Garnet encheram a arena. Eles rugiram a cada pontuação de seu time e torceram por qualquer coisa em favor do quarto colocado UCLA

A arena é considerada um local regional neutro pela NCAA, mas efetivamente serve como o jogo em casa para a Carolina do Sul, a cabeça-de-chave geral nº 1 do torneio. Corey Close, técnico da UCLA, reconheceu as desvantagens antes do jogo, mas disse que os sites regionais são “importantes para continuar a desenvolver nosso jogo”.