Uma explosão em uma fábrica de chocolate na Pensilvânia deixou muitos mortos e muitos desaparecidos

Uma grande explosão em uma fábrica de chocolate em West Reading, Pensilvânia, na sexta-feira matou e feriu várias outras pessoas. Muitos mais estão desaparecidos.

De acordo com a CBS Filadélfia, a explosão ocorreu no RM Palmer. O vídeo da cena mostrou chamas e fumaça negra subindo centenas de metros no ar.

O número de mortos era incerto na manhã de sábado. O chefe da polícia de West Reading, Wayne Holben, e a prefeita Samantha Cocke disseram em entrevista coletiva que duas pessoas morreram e cinco estão desaparecidas. Uma pessoa foi encontrada viva durante a noite, disse Cocke. A Agência de Gerenciamento de Emergências da Pensilvânia disse à CBS News que cinco pessoas morreram e seis estão desaparecidas, um número que Cock disse “não ser preciso”.

Enquanto isso, as operações de resgate continuam, disse Holpen.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



“Atualizações sobre os esforços de recuperação serão fornecidas à medida que mais informações estiverem disponíveis”, acrescentou.

Além disso, o Reading Hospital recebeu um total de oito pacientes, disse uma porta-voz do hospital à CBS News na noite de sexta-feira, e as autoridades de West Reading confirmaram no sábado. Uma pessoa foi transferida para outro hospital, duas estão em boas condições e outras cinco devem ser tratadas e liberadas, disse o porta-voz.





A fábrica da RM Palmer produz chocolates sazonais na Páscoa, Natal e Halloween, disse a empresa. Local na rede Internet, e emprega cerca de 850 pessoas. A fábrica está em West Reading desde o início dos anos 1960, disse um membro do West Readings Borough Council na entrevista coletiva, e a empresa tem sido um “membro notável da comunidade” ao longo das décadas em que a fábrica existe. RM Holpen disse que Palmer emitirá seu próprio relatório em breve.

Galo disse à CBS Filadélfia A fábrica chamou a situação de “bastante terrível” e “bastante equilibrada”. Ele disse em entrevista coletiva que não estava claro o que causou a explosão e que todas as causas possíveis estavam sendo investigadas.

Um prédio da fábrica foi destruído, informou a CBS Filadélfia. Uma igreja próxima e um prédio de apartamentos também foram danificados. Cock disse à CBS Filadélfia que nenhuma evacuação foi planejada, embora as pessoas no prédio danificado tenham sido evacuadas. A declaração de emergência foi feita durante a noite, disse Cock, para disponibilizar recursos para equipes de emergência.

Localizada no Condado de Berks, West Reading fica a cerca de 60 milhas a noroeste da Filadélfia.

Senador representando a área. Judy Schwartz, disse em um comunicado Ela disse que ficou “profundamente arrasada” com a explosão e agradeceu à comunidade de West Reading por se unir.

“A resposta da comunidade de West Reading e além foi impressionante”, escreveu ele. “Os socorristas em todo o condado de Berks estavam no local e prontos para ajudar imediatamente. A resposta rápida fala da força e determinação de nosso condado.”