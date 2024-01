FAA ordena aterramento temporário do 737 Max 9 após explosão do plugue da fuselagem em voo da Alaska Airlines

01:41 – Fonte: CNN Um analista de tráfego da CNN descreveu como parte do avião foi perdida



Nova Iorque

CNN

–



A Alaska Airlines diz que as inspeções de emergência de seus aviões Boeing 737 Max 9, ordenadas pela Administração Federal de Aviação, “demorarão muito”, à medida que as interrupções nos voos continuarem após um incidente assustador em que parte do avião explodiu. Voo no meio do vôo.

A FAA ordenou no sábado o aterramento de todos os aviões Boeing 737 Max 9 enquanto se aguarda uma inspeção cuidadosa.

18 dos aviões 737-9 MAX do Alasca foram retirados de serviço “até que detalhes de trabalhos de manutenção adicionais possam ser confirmados com a FAA” após serem testados no sábado.

“Estamos trabalhando com a FAA para garantir que nossas inspeções atendam aos requisitos detalhados e cumpram o EAD, mas esse processo levará tempo”, disse a Alaska Airlines em comunicado na noite de sábado.

A Alaska Airlines anunciou no sábado que um quarto de sua frota de Boeing 737 Max 9, 18 aeronaves, foi autorizada a operar “enquanto passaram por inspeções profundas e completas nas portas de encaixe como parte de uma recente visita de manutenção pesada”.

Mas a companhia aérea posteriormente retirou os aviões de serviço depois que a FAA ordenou sua diretriz de aeronavegabilidade de emergência, disse a Alaska Airlines no sábado à noite.

As companhias aéreas cancelaram 160 voos – afetando quase 23.000 passageiros – na tarde de sábado, com mais cancelamentos esperados no domingo.

“Estamos identificando os cancelamentos necessários para amanhã e esperamos que a interrupção dure pelo menos até meio da semana”, afirmou a companhia aérea em comunicado.

No sábado anterior, a Administração Federal de Aviação Ele ordenou o nivelamento temporário do solo Um modelo Boeing 737 Max 9 da Alaska Airlines fez um pouso de emergência na sexta-feira depois que parte do avião explodiu no ar em Oregon.

A FAA disse que os voos devem ser suspensos até que sejam feitas inspeções de emergência, o que “leva de quatro a oito horas por voo”.

“A FAA exige inspeções imediatas de algumas aeronaves Boeing 737 Max 9 antes que possam retornar ao voo”, disse o administrador da FAA, Mike Whittaker, em comunicado no sábado. “À medida que auxiliamos na investigação (do National Transportation Safety Board) sobre o voo 1282 da Alaska Airlines, a Defesa continuará nossa tomada de decisão.”

A agência estima que o pedido afete 171 jatos Boeing 737 Max 9.

A Boeing disse que apoia a decisão básica da FAA.

“A segurança é a nossa principal prioridade e lamentamos profundamente o impacto que este incidente teve sobre os nossos clientes e seus passageiros”, afirmou a Boeing em comunicado. “Aceitamos e apoiamos totalmente a decisão da FAA de inspecionar imediatamente aeronaves 737-9 da mesma configuração da aeronave afetada.”

A United também disse que suspendeu aviões Boeing 737 Max 9 selecionados para serem submetidos aos testes exigidos pela FAA. “Estamos trabalhando imediatamente para encontrar opções alternativas de viagem para os clientes afetados”, disse a United em comunicado. “Espera-se que a retirada de algumas aeronaves Max 9 de serviço resulte em cerca de 60 cancelamentos hoje.”

A United, que possui 79 aeronaves Boeing 737 MAX 9, disse que está “trabalhando com a FAA para esclarecer o processo de revisão e os requisitos para o recall de todas as aeronaves MAX 9”.

O voo 1282 da Alaska Airlines, a caminho de Portland para Ontário, Califórnia, retornou em segurança ao Aeroporto Internacional de Portland por volta das 17h, “depois que a tripulação relatou um problema de pressurização”.

Um painel da fuselagem foi exposto, incluindo a janela do painel, logo após a decolagem, disse o passageiro Kyle Ringer à CNN.

“Foi realmente repentino. Fiquei chapado e a janela/parede simplesmente caiu e não percebi até que as máscaras de oxigênio foram retiradas”, disse Ringer.

Os bombeiros foram chamados para avaliar ferimentos leves após o pouso, e nenhum ferimento grave foi relatado, disse o Corpo de Bombeiros de Portland.

Vários passageiros a bordo precisaram de atenção médica devido aos ferimentos e todos estão “agora liberados do ponto de vista médico”, disse a Alaska Airlines em comunicado na noite de sábado. A companhia aérea não forneceu mais detalhes sobre a natureza dos ferimentos.

de um viajante Vídeo Postado nas redes sociais, mostra uma seção lateral do avião onde estaria faltando uma janela – expondo os passageiros ao ar externo. Um vídeo feito em várias filas após o incidente mostrou máscaras de oxigênio sendo colocadas em todo o avião e pelo menos duas pessoas sentadas perto e logo atrás da seção desaparecida.

Em comunicado na sexta-feira, a Alaska Airlines disse que estava trabalhando com a Boeing para entender o que aconteceu no voo 1282..

Parte do avião envolvido era uma “porta de encaixe” – um grupo específico de fuselagens perto da parte traseira do avião, disse o Alasca no sábado.

A aeronave é um 737 MAX 9 que recebeu certificado de aeronavegabilidade em 25 de outubro de 2023. De acordo com a FAA. A companhia aérea informou no sábado que recebeu o voo em 31 de outubro.

De acordo com FlightAware, o avião voou no ar por cerca de 20 minutos. O voo decolou do Aeroporto Internacional de Portland às 17h07, horário local, e pousou às 17h27.

O avião pousou em segurança no Aeroporto Internacional de Portland com 171 convidados e seis tripulantes a bordo. disse Sexta-feira.

O CEO da Alaska Airlines, Ben Minicusi, disse: “Meu coração está com os passageiros deste voo – sinto muito pelo que vocês vivenciaram. disse Em um comunicado.

'Um barulho muito alto… e um barulho terrível'



Evan Smith, um passageiro do voo, disse a uma afiliada da CNN KPTV Ele estava sentado pelo menos seis fileiras em frente à área do incidente. “Houve um estrondo muito alto e um estrondo na parte de trás do avião e todas as máscaras caíram”, disse Smith.

Outra passageira, Emma Wu, estava dormindo, caiu e acordou com as máscaras de emergência abaixadas, disse ela à CNN por telefone. Ela aparentemente acordou depois que a parte do painel saiu; Não está claro o quão perto ela estava do grupo desaparecido.

Wu disse que enviou a seus pais a palavra-código de emergência para informá-los sobre o incidente. “Nunca precisei usá-lo antes, mas sabia que esse era o momento”, disse Wu.

Pessoas sentadas de cada lado dela a consolaram. “A comissária de bordo veio e me disse que tudo ficaria bem”, disse Wu. “Todo mundo estava pirando e o fato de ela ter demorado tanto me fez sentir como se eu fosse o único passageiro – foi muito bom, para ser honesto.”

Vu planeja pegar outro voo para seu destino na manhã de sábado, disse ele.

Ambas as agências disseram que a FAA e o National Transportation Safety Board investigarão o incidente.

Em comunicado à CNN, a Boeing disse que está ciente de um incidente envolvendo o voo 1282 da Alaska Airlines e está trabalhando para coletar mais informações.

CNN relatado no mês passado Boeing perguntou às companhias aéreas Explore todos os seus jatos 737 MAX Depois que uma companhia aérea descobriu um problema potencial com um componente-chave em dois aviões, um possível parafuso solto no sistema de leme.

A analista de tráfego da CNN, Mary Schiavo, disse no sábado que o incidente de sexta-feira não teve nada a ver com o problema. Mas, coletivamente, essas questões levantam sérias questões sobre o controle de qualidade da Boeing que a FAA deveria investigar, disse Schiavo.

Boeing tem problemas de engenharia e qualidade apresentou enormes desafios para a empresa. Dois acidentes envolvendo jatos 737-8 MAX Matando todas as 346 pessoas Paralisado em aviões 20 meses de pouso do avião. Foi uma das tragédias corporativas mais caras da história, custando caro à Boeing US$ 20 bilhões.

Aeronave Max voltou a transportar passageiros na maioria dos mercados do mundo Final de dezembro de 2020. Mas enfrentou outros problemas, inclusive em abril, quando a Boeing disse ter descoberto um problema de fabricação em alguns. O 737 é o voo máximo Depois que um fornecedor usa “Processo de fabricação defeituoso“Ao instalar os dois acessórios na fuselagem traseira – apesar da insistência da Boeing – o problema não representou um risco à segurança.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos e contexto adicionais.

Paradise Afsher da CNN, Eva Rothenberg e Tina Burnside contribuíram para este relatório.