O módulo Peregrine Moon da Astrobotic queima na atmosfera da Terra

Os experimentos da NASA no Peregrine custaram US$ 9 milhões, o VIPER custará mais de US$ 430 milhões para construir e operar e será transportado a bordo do grande módulo de pouso da Astrobotic, Griffin.

A missão VIPER está atualmente programada para ser lançada em novembro, mas isso significaria pilotar um veículo grande e caro em uma espaçonave não comprovada de uma empresa que ainda não pousou com sucesso na Lua.

Joel Kearns, vice-administrador associado para exploração da Diretoria Científica da NASA, disse durante uma entrevista coletiva na sexta-feira que deseja ver os resultados de uma investigação sobre o que deu errado com Peregrine antes de decidir se fará alguma alteração no contrato com a Astrobotic. Víbora.

“Queremos ter certeza de que realmente entendemos a causa raiz e os fatores que contribuíram para o que aconteceu no peregrino, e se precisamos mudar nossos planos para o grifo”, ​​disse o Dr. Kearns.