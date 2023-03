As ações da Tesla mergulham em detalhes limitados do dia do investidor; Musk descreve plano mestre 3 de US$ 10 trilhões

tesla (D.S.L.A) as ações da empresa global de EV caíram na quinta-feira, depois que seu evento do dia do investidor forneceu poucos detalhes sobre novos produtos. Enquanto isso, o CEO Elon Musk anunciou um ambicioso “Plano Mestre 3” com apelos para uma mudança total para veículos elétricos e US$ 10 trilhões para construir um “futuro de energia sustentável”.







O evento, que aconteceu na fábrica da Tesla em Austin, no Texas, começou com a apresentação de Musk. O CEO delineou seu plano para energia futura e, durante o evento, os executivos da Tesla divulgaram planos de corte de custos. A Tesla confirmou que construirá uma fábrica no México em Monterrey.

A empresa EV também anunciou um plano “Tesla Electric” para clientes no Texas neste verão. A Tesla oferecerá aos proprietários da Tesla um plano de eletricidade de varejo de US$ 30 por mês para carregamento doméstico ilimitado durante a noite.

A gigante global de EV reiterou que seu tão esperado Cybertruck chegará em 2023. No entanto, a Tesla não revelou o veículo de próxima geração, dizendo que chegaria em uma “data posterior”.

O CFO Zachary Kirkhorn disse na quarta-feira que o veículo de próxima geração da Tesla está “olhando para o futuro”, com o objetivo da empresa de cortar custos em 50%. De acordo com Kirkorn, isso deve levar a um veículo muito mais barato. O CFO acrescentou que a Tesla está trabalhando em variantes de “táxi robótico” de sua plataforma de próxima geração.

“É um produto que esperamos ter um custo por milha significativamente menor do que o produto mais vendido no mundo”, disse Kirkhorn.

A Tesla disse que o veículo de próxima geração será construído em sua nova fábrica no México.

Analistas preveem que a Tesla revelará uma plataforma EV de baixo custo antes do Dia do Investidor. A Tesla provocou repetidamente um EV a um preço de US $ 25.000. Kirkhorn disse durante a teleconferência de resultados do quarto trimestre que a “plataforma de veículo de próxima geração” é uma prioridade.

Dia do Investidor da Tesla e Plano Mestre #3

Elon Musk apresentou um plano amplo para um “futuro sustentável” na quarta-feira. Seu “Plano Diretor 3” exige US$ 10 trilhões em gastos de capital para minerar e refinar matérias-primas e desenvolver armazenamento e baterias de veículos. O plano global de Musk exige 240.000 gigawatts-hora de armazenamento generalizado de energia e produção de energia sustentável em 0,2% da área terrestre da Terra.

O Futuro: Força de Vendas Aumenta nos Lucros; Tesla cai no dia do investidor

“À medida que melhoramos a densidade de energia das baterias, você verá todo o transporte totalmente elétrico, exceto os foguetes”, disse Musk na quarta-feira.

Seu objetivo é que a rede elétrica seja totalmente renovável, com uma mudança total para EVs e bombas de calor em todas as residências e empresas. Musk acredita que as operações industriais de alta temperatura devem ser eletrificadas, assim como as frotas de transporte e aeronaves.

Musk disse que sua visão era alcançável e que era uma “mensagem de esperança e otimismo”.

O primeiro plano mestre da Tesla, lançado em agosto de 2006, estabeleceu o objetivo da empresa de construir uma ampla gama de veículos elétricos. Dez anos depois, Musk revelou seu segundo “plano mestre”. Ele se concentra na capacidade de direção autônoma e nos sistemas de armazenamento de energia da bateria.

Desempenho de ações

As ações da TSLA caíram 7%, para 188,70, nas negociações de pré-mercado na quinta-feira. Durante a negociação regular na quarta-feira, as ações da Tesla caíram 1,4%, para 202,77, pois estavam abaixo do tráfego médio. As ações da Tesla caíram 0,9% para 205,71 na terça-feira, depois de subir 5,5% na segunda-feira. As ações podem discutir um padrão de xícara com alça (ou uma alça muito baixa na base que começa em setembro) no início de novembro. Isso sugeriria um ponto de compra de 217,75.

No entanto, as ações da Tesla podem enfrentar resistência potencial em sua média móvel de 200 dias, atualmente acima de 221.

Antes do evento da Tesla, as ações da TSLA mais que dobraram em relação às baixas do mercado de baixa de 0f 101,81 em 6 de janeiro. Segue o padrão histórico das ações da TSLA e antecipa eventos semelhantes. Em 2016, as ações da Tesla subiram 22% um mês antes do anúncio do segundo “plano mestre” de Musk em 20 de julho de 2016.

Ações da TSLA ocupam o quarto lugar no IBD Grupo da indústria de fabricantes de automóveis. As ações da Tesla têm uma classificação composta de 73 de 99. O estoque também tem uma classificação de força profissional de 27. A estimativa de EPS é 99.

