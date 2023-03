Um passageiro da Delta Air Lines abre a porta de saída e ativa o escorregador de emergência antes da partida

notícias

26 de março de 2023 | 12h37

Um passageiro de um voo da Delta Airlines partindo de LAX decidiu abrir a porta da saída de emergência e correr pelo escorregador antes da decolagem na manhã de sábado.

Gillian Shelton/Twitter

Um passageiro da Delta Airlines foi preso no sábado em um voo do Aeroporto Internacional de Los Angeles (LAX). Diz-se que está abrindo A aeronave possui uma porta de saída de emergência e o escorregador de emergência da aeronave é ativado antes da decolagem.

De acordo com a Polícia do Aeroporto de Los Angeles, por volta das 10h EST, um passageiro não identificado, vestindo um suéter listrado de vermelho e azul marinho com calça preta, pulou na frente do avião e perguntou ao avião quando ele se afastava do portão. O assistente perguntou: “O que eu faço agora?”

passageiros Um comissário de bordo disse à FOX 11 que o homem forçou o homem a se sentar, mas ele correu do comissário de bordo da Delta Air Lines para as portas de saída de emergência do avião, girou as travas, abriu a porta e deslizou pelo escorregador de emergência estacionado.

O voo foi evacuado e os passageiros disseram à FOX 11 que o homem pulou na parte de trás de um vagão de bagagem, onde os funcionários da bagagem o seguraram até que a polícia de LAX chegasse lá.

A polícia chegou rapidamente ao local após a saída prematura dos homens do avião, e o FBI foi contatado. Gillian Shelton/Twitter

“Ele está sendo levado a um hospital local para uma avaliação psiquiátrica”, disse o sargento. Disse Devin Feldman.

A Polícia do Aeroporto de Los Angeles e o FBI relataram o incidente.

“A polícia do aeroporto respondeu e deteve o passageiro para uma investigação mais aprofundada. Devido às circunstâncias, o FBI foi notificado”, disse a Polícia do Aeroporto de Los Angeles à Fox News Digital em um comunicado.

A polícia entrevistou funcionários do aeroporto enquanto investigava o incidente no LAX na manhã de sábado. Gillian Shelton/Twitter

“O voo Delta 1714 de Los Angeles para Seattle foi devolvido ao portão devido a um passageiro indisciplinado. O avião estava taxiando para decolar quando os passageiros desembarcaram e foram inicialmente detidos por funcionários da Delta antes de serem presos pela polícia local. A Delta Air Lines disse em um comunicado à Fox News Digital. “Os clientes foram reacomodados em um novo voo e pedimos desculpas pela inconveniência e atraso em seus planos de viagem.”

“A Delta foi ótima. Os comissários de bordo foram incríveis”, disse Gillian Shelton, que estava no voo. Ela disse à FOX 11 que tudo aconteceu tão rápido que ninguém teve tempo de reagir.

“Quando você assiste essas coisas na TV, você sempre diz para si mesmo, eu teria feito isso ou aquilo, mas honestamente, foi tão rápido que não havia como reagir”, disse ele. “Não aconteceu quando estávamos no ar, ou teria sido um resultado completamente diferente.”

Após o incidente, os passageiros do voo da Delta Airlines foram desembarcados e embarcados em outro voo. O voo estava em rota de LAX para Seattle, Washington e de acordo com FlightAware.com, o incidente atrasou o voo por 3 horas.





