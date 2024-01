Linha de energia cai sobre carro durante tempestade de neve no Oregon, 3 mortos, dizem autoridades: NPR

Alterar o título PA PA

PORTLAND, Oregon – Três pessoas morreram e uma criança ficou ferida quando uma linha de energia caiu sobre um carro estacionado no nordeste de Portland na quarta-feira, durante uma nevasca que tornou traiçoeiras estradas e rodovias montanhosas no noroeste do Pacífico.

Pouco antes do meio-dia, os despachantes começaram a receber ligações frenéticas sobre linhas de energia caídas e pessoas sendo eletrocutadas, de acordo com um relatório do corpo de bombeiros da cidade. Um galho caiu em uma linha de energia, fazendo com que ela caísse sobre um SUV, disse o relatório.

À medida que a situação caótica se desenrolava, um morador agarrou a criança de uma das pessoas caídas na rua na tentativa de salvar a vida da criança. Três pessoas morreram – dois adultos e um adolescente – que foram declaradas mortas quando os bombeiros chegaram, e a criança foi levada ao hospital. Acredita-se que ele morreu eletrocutado assim que saiu do veículo.

Posteriormente, a companhia de energia desligou a linha, acrescenta o comunicado, sem especificar qual empresa.

Em torno de Portland, é impossível dirigir e até caminhar por causa das estradas e calçadas cobertas de neve. Pingentes de gelo pendiam dos telhados e dos carros, e a neve cobria galhos, plantas e folhas como vidro grosso.

Uma grande parte da região estava sob alerta de neve de 2,5 cm na quarta-feira, o que promete aumentar os danos causados ​​​​por uma tempestade mortal e poderosa que atingiu o fim de semana. A área de alerta foi reduzida pela manhã para partes do sudoeste de Washington e noroeste do Oregon, incluindo Portland, e foi limitada à borda oeste do vale do rio Columbia à tarde.

A chuva congelante pode retornar à área na noite de quinta-feira até a manhã de sexta-feira, disse o Serviço Meteorológico Nacional. As áreas vulneráveis ​​incluem a área metropolitana de East Portland e o West Columbia River Gorge.

As autoridades de transporte de Portland pediram ao público que ficasse fora das estradas até a manhã de quinta-feira, e vários distritos escolares, incluindo o maior do Oregon, cancelaram as aulas pelo terceiro dia por causa das estradas escorregadias.

As três mortes de quarta-feira somaram-se a pelo menos sete mortes suspeitas de terem sido causadas por árvores caídas e hipotermia durante as tempestades do fim de semana anterior.

Daniel Buck, que mora a poucos passos do local das mortes no nordeste de Portland, disse à Associated Press que ouviu uma explosão e depois viu um homem envolto em chamas de uma linha de energia caída. Ao se aproximar, encontrou o homem e outras duas pessoas no chão, a cerca de 10,7 metros do carro, onde o resto da linha de energia havia caído. Ele disse que viu uma das pernas da calça da vítima em chamas.

“Eles estavam todos conectados ao fio energizado, então ninguém poderia tocá-los para ajudar”, disse Buck, descrevendo as vítimas como residentes de um apartamento próximo. “É realmente assustador.”

Diane Flaherty, que mora em uma área arborizada no sudoeste de Portland, disse que sua casa está sem energia desde sábado. Naquele dia, ela saiu de casa para ficar com a cunhada quando viu que a grande árvore de seu quintal começou a balançar com o vento forte.

“Era como uma zona de guerra”, disse ele, descrevendo o som das árvores caindo ao cair sobre os carros e casas de seus vizinhos. “Ficamos absolutamente atordoados.”

A tempestade cancelou ou atrasou voos para Vancouver, na Colúmbia Britânica, onde fortes nevascas fecharam a cidade e interromperam o tráfego, informou a imprensa canadense.

A tempestade atingiu o canto noroeste dos Estados Unidos, enquanto o resto do país enfrentou um clima rigoroso que ameaçava o fornecimento de energia em alguns lugares. Cerca de 90.000 residências e empresas nos EUA – principalmente em Oregon – ficaram sem energia na noite de quarta-feira, de acordo com PowerOutage.us.

As temperaturas congelantes se espalharam até o norte da Flórida na manhã de quarta-feira, disse o Serviço Meteorológico Nacional.

Estavam 5 graus (menos 15 Celsius) em Chicago e 6 graus (menos 14,4 Celsius) em Detroit – muito mais frio do que Juneau, capital do Alasca, onde fazia 18 graus (menos 7,8 Celsius). Alguns habitantes do meio-oeste conseguiram encontrar o lado bom.

“É provavelmente a época mais bonita de Chicago”, disse Richard Weinberg, admirando a paisagem coberta de neve.

No oeste de Nova York, o clima foi responsabilizado por três mortes em três dias. Duas pessoas foram atingidas enquanto limpavam a neve e uma terceira foi atropelada por um veículo enquanto tirava a neve de seu carro, disseram as autoridades na quarta-feira.

Cinco pessoas foram atropeladas e mortas por um trailer depois de abandonarem seus veículos em um acidente separado na calçada escorregadia da Interestadual 81, no nordeste da Pensilvânia. Os investigadores ainda estão determinando a causa exata.

Neve forte com efeito de lago é esperada em Buffalo, com até 10 centímetros por hora durante a tarde. A explosão ocorreu dias depois que uma tempestade atrasou um jogo dos playoffs da NFL em um dia.

Na manhã de quarta-feira, Patrick Sahr limpou a neve de seu carro e da Buffalo Road depois que pelo menos 18 polegadas (45,7 centímetros) de neve caíram durante a noite – até 3 pés (1 metro) no fim de semana.

“Quero continuar”, disse ele durante uma pausa.

Na reserva Crow Creek Sioux, perto de Fort Thompson, Dakota do Sul, cerca de três dúzias de pessoas ficaram em um abrigo e a tribo pagou para abrigar cerca de 40 famílias em um alojamento. A tribo forneceu propano e madeira para aquecer a casa e plástico para cobrir as janelas com correntes de ar, que o líder tribal Peter Lenkeek chamou de “habitações governamentais precárias”.

É caro, mas “não se pode colocar um preço na vida e no sofrimento”, disse Lengiek.

No Tennessee, as autoridades de saúde confirmaram pelo menos seis mortes relacionadas com o clima. As escolas do condado de Memphis-Shelby, o maior sistema escolar público do estado, com cerca de 100.000 alunos, cancelaram as aulas na quinta-feira.

A Autoridade do Vale do Tennessee, que fornece eletricidade a sete estados do sul, relatou um recorde preliminar de pico de demanda de energia na manhã de quarta-feira, com a média da região em 4 graus (menos 15,5 Celsius).