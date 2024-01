A técnica de futebol de Michigan, Sharon Moore, apresenta: O que aprendemos

Sharon Moore prometeu à mãe que não iria xingar e prometeu que não se emocionaria.

Pelo menos ele manteve a palavra dada à mãe. Moore composto, ainda um pouco choroso, descreveu seus sentimentos na manhã de sábado no Junge Family Champions Center enquanto apertava a mão do diretor atlético Warde Manuel e era oficialmente nomeado o 21º técnico de futebol de Michigan da história.

“Sem palavras, feliz, animado, ansioso”, Moore começou sua mistura de emoções. “Muitas coisas passaram pela minha cabeça, mas tudo que eu sabia era que queria trabalhar para continuar o que fizemos porque vi o caminho que foi necessário para chegar lá”.

Foi um momento para Moore, de 37 anos. Um centro de 4 pés não existe na NBA.

Sua filha Shiloh insistiu que ela usasse meias rosa no palco. Apoiar.

Moore examinou uma lista de pessoas que ajudaram a orientá-lo nesse momento. Ele começou com seus treinadores desde o ensino médio, depois com seus dias como atacante ofensivo da JUCO no Butler (Kansas) Community College, antes de descrever o momento exato em que soube que queria ser treinador principal.

Isso aconteceu na primavera de seu último ano em Oklahoma, quando ele jogou no Hall da Fama Bob Stoops. Moore se lembra de um dia em que ele e seus companheiros ficaram na linha reta, observando o treinador andar para cima e para baixo nas escalações e ter conversas individuais com os jogadores.

“Eu queria liderar pessoas, queria moldá-las”, lembra Moore sobre seu processo de pensamento. “Foi nesse momento que percebi. Comecei a estudar o jogo em profundidade, não apenas o que a minha posição estava fazendo, mas outras.”

Ele passou cinco anos aprimorando suas habilidades em Louisville – primeiro como assistente graduado por três temporadas, depois as duas últimas como técnico de tight ends – antes de assumir o mesmo cargo na Central Michigan.

Mas tudo realmente mudou para Moore quando ele deu sua primeira entrevista com Jim Harbaugh, um dia que ele diz que nunca esquecerá. Moore conversou com Jim e Jack Harbaugh, Jay Harbaugh, Dan Brown, Pep Hamilton e mais um treinador.

Ele sempre é aconselhado a ser ele mesmo em uma entrevista, e foi exatamente isso que Moore fez.

“A primeira coisa que fiz foi tirar o paletó, peguei a cadeira e mostrei a eles como correr no quarteirão”, Moore riu. “Obviamente, você sabe, treinador, ele estava ali. Ele se levantou, apertou o cinto. Ele queria que eu o bloqueasse, e ele puxou outro cara e disse, 'Vá em frente, leve-o para a base, corra-bloqueie-o.' Foi como nocauteá-lo.

A reunião durou 5 horas e foi uma das melhores reuniões de Moore quando Harbaugh se tornou totalmente Harbaugh.

“Fomos ao cinema e eu pensei, 'Sim, você quer passar a noite'”, lembrou Moore. “Eu disse, 'Treinador, vim de terno.' Ele disse, ‘sim, vamos descer, pegar seu equipamento, vai ser bom’. Então passei a noite e consegui o próximo emprego. dia.”

Como se costuma dizer, o resto é história.

Tornando-se um chamador de jogo

Moore passou de técnico de tight ends (2018-20) para treinador de linha ofensiva e dividindo as funções de coordenador co-ofensivo por duas temporadas (2021-22), antes de se tornar o único coordenador ofensivo no ano passado. Atribuídas tarefas de convocação pela primeira vez.

Como isso aconteceu?

Michigan nunca perdeu um minuto na segunda metade de um jogo da temporada regular este ano, e um homem com a mentalidade e filosofia de “Smash” orquestrou um ataque que empatou Blake Corum em um 14º recorde em touchdowns. Nacionalmente em pontuação (35,9 pontos por jogo).

Embora a passagem de coordenador a treinador principal nunca seja garantida, é raro que alguém consiga o cargo de treinador que Moore recebeu na temporada passada.

Harbaugh foi suspenso duas vezes por três jogos, cada um por duas audiências separadas da NCAA, e Moore liderou um dos três primeiros jogos (Bowling Green) e depois três dos jogos finais do ano – em Penn State, Maryland, contra Ohio State – com a Estação.

“O homem fez o teste para quatro jogos”, disse Manuel. “No início, todos vocês ficam tipo, ‘Warde pode treinar’, não, não posso, mas você não pode estragar o que ele fez na estrada contra a Penn State, certamente não pode. .”

“Quando olho para trás, para aqueles jogos, para ver como ele se saiu contra o Maryland em uma situação difícil, vou te dizer uma coisa. .O cara que liderou aqueles quatro jogos.”

É claro que ser treinador principal significa conversar com os árbitros e tomar decisões importantes no sábado.

Moore é visto há muito tempo como recrutador em Ann Arbor e planeja levar consigo a mesma mentalidade como chefe, embora os tempos sejam poucos e espaçados.

Conversar com doadores, governadores e torcedores, focar em acadêmicos e compliance, manter comunicação aberta com a AD e o presidente – ah, que grande coisa hoje em dia, NIL.

“Queria ouvir a resposta dele a isso. … Mais coisas que ele tem que fazer além de ser treinador principal”, disse Manuel. “Eu não queria saber qual era o plano de Jim, todas as respostas à pergunta eram ‘Vou fazer o que Jim fez’. Eu queria saber o que Sharon estava pensando.

“Então aconteceram duas horas e meia de conversas sobre isso, coisas com as quais um treinador principal tem que lidar e ele fez um ótimo trabalho.”

Manuel disse no sábado que olhou para outras pessoas “se eu tivesse que abrir isso, é para lá que eu iria”, mas disse que Moore era o alvo principal. Antes de Harbaugh fazer o anúncio, Manuel garantiu a Moore que seria a primeira pessoa a sentar-se.

Isso aconteceu na manhã de quinta-feira, 12 horas depois de Harbaugh tomar a decisão de se mudar para Los Angeles para se juntar aos Chargers. Após 36 horas, Manuel chamou Moore ao seu escritório e os dois finalizaram os documentos.

Ele não é apenas o 21º técnico de futebol de Michigan de todos os tempos, mas Moore é agora o primeiro técnico negro a liderar o programa. Ele e Manuel, que é negro, expressaram o que significa fazer parte de uma história tão importante no departamento.

“Não teve qualquer impacto no resultado, mas compreendo até que ponto ele foi escolhido”, disse Manuel. “Essa instituição tem 207 anos, é a 145ª diretoria, 145 anos e o primeiro negro, pessoa, a segurar as rédeas. Como alguém que entende de história, me sinto bem porque ele está pronto”.

“Uma honra, um privilégio, nada que eu considere garantido”, disse Moore. “Eu queria mostrar a eles que, independentemente de você ser afro-americano ou branco, se você é um bom treinador, você consegue. Pare, os sonhos se tornam realidade. Quero ser uma inspiração para as pessoas que têm essa visão e querem realizá-la.”

Moore disse que sua prioridade imediata é se reunir com os jogadores na manhã de sábado e reunir a equipe. Coloque o técnico de força e condicionamento Ben Herbert nessa lista, mas ainda não se sabe se isso acontecerá.

Além disso, não está decidido se Moore continuará jogando.

“Ainda não decidi, provavelmente não”, disse Moore. “Mas temos uma boa ideia de quem colocar nessa posição.”

Sendo Sharon, não Jim

Embora Moore tenha invocado uma das falas de Harbaugh de que traz consigo “um entusiasmo desconhecido pela humanidade” todos os dias, ele disse repetidamente que não é e não pode ser Jim Harbaugh.

Na mente de Moore, a maneira de continuar vencendo é combinar a continuidade de onde Harbaugh esteve com uma visão do que Moore vê como o futuro. Atualmente no topo do Monte Michigan. Todo time de futebol universitário quer estar onde a UM está.

O único foco de Moore era permanecer ali.

“Vamos trabalhar nisso agora em três fases: processo, acompanhamento e estabilidade”, disse Moore. “Já iniciamos o processo, continuamos falando sobre o processo do prêmio. O prêmio nós conseguimos, mas estamos com fome de mais. 'Empurre, você tem que fazer isso todos os dias dentro e fora do campo.

“Isso leva você ao padrão, e se continuarmos vencendo dentro e fora do campo, nos tornaremos o padrão. Esse é o objetivo da Universidade de Michigan, nada menos que isso.”