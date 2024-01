Texas se recusa a cumprir a carta de cessar e desistir do governo Biden sobre acesso à fronteira

O Texas se recusa a cumprir a carta de cessar e desistir do governo Biden sobre as ações estaduais que bloquearam o acesso dos agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA a uma seção da fronteira com o México.

A Carta Para o Departamento de Segurança Interna, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, rejeitou o pedido da administração Biden para “cessar e desistir” da aquisição do Shelby Park, o epicentro da imigração ilegal na fronteira sudoeste em Eagle Pass.

“Com o Texas ao lado dos factos e da lei, o estado continuará a exercer a sua autoridade constitucional para proteger o seu território, e continuarei a defender esses esforços legítimos em tribunal”, escreveu Paxton.

Quando contatado para comentar, um porta-voz do DHS encaminhou à NBC News uma carta esta semana do conselheiro geral do Departamento de Segurança Interna, Jonathan Meyer. Diretos O estado deve parar de bloquear o acesso total da Patrulha de Fronteira aos cerca de 3,2 quilômetros da fronteira entre os EUA e o México ocupados pela Guarda Nacional do estado.

Autoridades do DHS disseram no sábado que uma mulher e duas crianças morreram afogadas no Rio Grande depois que agentes da Patrulha de Fronteira “impediram fisicamente que autoridades do Texas entrassem na área” por ordem do governador republicano Greg Abbott.

O Departamento de Defesa do Texas negou o relatório do DHS, dizendo que o seu pessoal tinha conhecimento de um relatório de socorro, mas não tinha identificado nenhum migrante em perigo.

Um porta-voz da Casa Branca criticou as políticas de imigração de Abbott em resposta ao afogamento, chamando a sua “atuação política cruel, desumana e perigosa” num comunicado esta semana.

Na carta de quarta-feira, Paxton disse que qualquer alegação de que o Estado era responsável pelas mortes era “seriamente, como você já deveria saber, completamente falsa”.

A administração Biden ameaçou levar o assunto ao Departamento de Justiça se for negado aos agentes da Patrulha da Fronteira do Texas acesso total à área.