Fed: Biden nomeia Philip Jefferson como vice-presidente do Fed e contrata Adriana Kugler para se tornar o primeiro governador latino

Deixe um comentário sobre esta história Comente

O presidente Biden anunciou duas indicações importantes para o Conselho do Federal Reserve na sexta-feira, a primeira para um governador latino e Segundo vice-presidente negro do Fed. A Casa Branca nomeou Philip Jefferson, que foi governador federal no ano passado, como o candidato não. 2 será promovido ao cargo. Biden também foi indicado Adriana D. Kugler, agora diretor-gerente do Banco Mundial nos Estados Unidos, para um cargo de governador. Essas mudanças preencherão uma vaga deixada no banco central depois que o ex-vice-presidente Lael Brainard se mudou para a Casa Branca. Os resultados aumentarão os esforços dos democratas para tornar o banco central de 109 anos mais refletivo do país que serve.

“Esses indicados entendem que este trabalho não é partidário, mas é fundamental para maximizar o emprego, manter a estabilidade de preços e supervisionar as muitas instituições financeiras de nosso país”, disse Biden em um comunicado. “Estou confiante de que esses indicados ajudarão a construir a recuperação econômica historicamente forte que desfrutamos sob minha administração.”

Por meio de uma porta-voz do Fed, Jefferson se recusou a comentar, e Kugler não respondeu a um pedido de comentário.

Biden renomeará a governadora do Fed, Lisa Cook, para outro mandato completo de 14 anos. Quando Cook foi confirmado para o conselho no ano passado, ele ocupou uma vaga com mandato que termina em janeiro de 2024. A aclamada economista Cook, 58, é a primeira mulher negra a ingressar no conselho do banco central.

Com novos candidatos, Biden tenta montar o Fed mais diversificado da história

Kugler, 53, foi diretor-gerente do Banco Mundial para as Américas no ano passado e teve uma longa carreira como economista de desenvolvimento e trabalho. Foi Economista-Chefe do Departamento do Trabalho Ele também foi professor de políticas públicas e economia na Universidade de Georgetown de 2011 a 2013 e por mais de uma década. READ Líder republicano McConnell Falls, hospitalizado: NPR

Sua nomeação foi Sen. Isso ocorre após uma longa campanha de pressão de Robert Menendez (DN.J.), que criticou o governo Biden por ainda não ter nomeado um economista latino para o banco central. Ele também criticou a falta de liderança latina nos bancos regionais do banco central.

Em comunicado, Menendez disse que a nomeação de Kugler “inaugura um novo capítulo no Federal Reserve, que não tem um latino ou um latino no topo de sua liderança há 109 anos”.

“Ao elevar Philip Jefferson a vice-presidente, renomear Lisa Cook para o Conselho de Governadores e nomear Adriana Kugler como a primeira hispânica a servir no Conselho de Governadores, o presidente Biden está sinalizando que as esperanças e sonhos dos negros e latino-americanos são fundamentais para A promessa da América”, disse Menendez.

O Fed está aumentando as taxas em 0,25 pontos percentuais, o que pode ser a alta final

A Casa Branca estava considerando outros candidatos em potencial para a vice-presidência, incluindo a economista de Harvard Karen Tynan e a economista da Northwestern Janice Eberly. Mas pessoas próximas às negociações disseram que Menendez, que faz parte do Comitê Bancário do Senado e vota para confirmar os indicados do Fed, está empenhado em pressionar pela representação latina e compilou uma lista de possíveis candidatos à Casa Branca. Kugler não está nessa lista.

Antes de ele se juntar Fed. Jefferson, 61, era economista no Davidson College. Dele Pesquisar Centra-se na desigualdade, como os ciclos de negócios afetam as taxas de pobreza e o papel da educação como um escudo contra o desemprego. Ele foi o quarto homem negro nomeado para o conselho do Fed e foi confirmado com apoio bipartidário.

“Como sabemos por experiência, a busca pelo emprego máximo e preços estáveis ​​promove um ambiente econômico caracterizado por um mercado de trabalho dinâmico, empreendedorismo, poupança e investimento privados e crescimento sustentado no consumo e na produção no longo prazo”, disse Jefferson. disse Em sua audiência de confirmação em fevereiro de 2022. “Além disso, a prosperidade inclusiva de longo prazo requer atenção cuidadosa à segurança e solidez dos bancos do Federal Reserve e à estabilidade do sistema financeiro”. READ Milhares se reúnem para protestos do 'Dia da Invasão' durante o feriado do Dia da Austrália

De muitas maneiras, o papel do vice-presidente é reforçar a mensagem e a agenda definida pelo presidente. Se confirmado, o presidente de Jefferson, Jerome H. Trabalhará em estreita colaboração com Powell. O banco central elevou as taxas de juros pela décima vez em 14 meses nesta semana. Mas uma mistura de boas e más notícias econômicas – e a perspectiva de um calote desastroso do governo dos EUA – deixaram os líderes do Fed incertos sobre seu próximo passo.