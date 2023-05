À medida que as negociações da dívida se intensificavam, o Partido Republicano da Câmara pegou o pauzinho usado por McCarthy

“Tenho orgulho de doar US$ 100.000 [National Republican Congressional Committee] Aumente nossa maioria para os republicanos em 2024 e derrote os democratas. Meus constituintes ficariam orgulhosos de receber uma visita do presidente Kevin McCarthy, que todos nós achamos que está fazendo um ótimo trabalho”, disse Green em um comunicado.

O momento ilustra a estranha realidade em que os republicanos da Câmara se encontram: com McCarthy e o presidente Joe Biden ainda distantes em um acordo de dívida poucos dias antes do prazo agendado pelo Departamento do Tesouro, eles têm pouco para defender o presidente e levantar questões. Confiabilidade da avaliação do tesouro. Até agora, eles dizem estar fortemente unidos em apoio a McCarthy.

Os democratas receberam o leilão de batom de McCarthy, relatado pela primeira vez pelo POLITICO, com cautela velada.

“Eles são [are] Fazer essa merda louca de pauzinho faz o país se debater por padrão. mostrar” tuitou a deputada progressista Ilhan Omar (D-Minn.)..

“Gastar $ 100.000 em pauzinhos enquanto trabalha horas extras para cortar programas em que as famílias trabalhadoras dependem. Prioridades GOP em poucas palavras,” A deputada Nidia Velasquez (DN.Y.) repetiu que.

A arrecadação de fundos durou cerca de 15 minutos durante a reunião da convenção GOP a portas fechadas na manhã de terça-feira, com o deputado Aaron Bean (R-Fla.) liderando a candidatura – afinal, era Pauzinho marca registrada de sua campanha Até o leilão. Outros membros que licitam incluem os representantes Cathy McMorris Rodgers (R-Wash.), Stephanie Pice (R-Okla.) e Jason Smith (R-Mo.).

Depois que a chamada para licitações e contribuições para o NRCC terminou, os republicanos da Câmara voltaram sua atenção para o teto da dívida. Durante essa parte da reunião, eles expressaram dúvidas de que não conseguiriam pagar a dívida “ex-date” em 1º de junho, conforme sugerido pela secretária do Tesouro, Janet Yellen.

Representante. Matt Gates (R-Fla.) Aproveitou a reunião para exortar seus colegas a convidar Yellen para testemunhar sobre sua avaliação perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara antes de 1º de junho, confirmou o republicano da Flórida.

“Até agora, ela tem sido o Obi-Wan Kenobi das respostas erradas sobre economia”, disse ele ao sair da reunião de terça-feira, acusando Yellen de seguir ordens da Casa Branca.

Gaetz disse que Yellen tem menos probabilidade de mostrar uma premonição de uma possível inadimplência do que se um aluno concluísse uma “tarefa típica de álgebra da oitava série”.

Esse ceticismo foi repetido pelo líder da maioria Steve Scalise (R-La.), Que disse “gostaríamos de ver mais transparência” em como o Tesouro apresentou seu aviso e reiterou na segunda-feira que o país corre o risco de não ser capaz de fazer que. Pague suas contas já na próxima semana.

Quando os negociadores da Casa Branca deixaram o Capitólio na terça-feira, Scalise disse a repórteres que “não tinha nada de novo a dizer ainda” sobre o ritmo à frente. McCarthy reiterou o tom positivo que tem adotado desde o início desta semana, dizendo aos repórteres que “acredito que ainda podemos chegar lá” em um acordo para evitar o default “e chegar lá antes de 1º de junho”.

Uma porta-voz do Tesouro se recusou a comentar a retórica do Partido Republicano na Câmara.

Jourdain Carney e Daniel Diaz contribuíram para este relatório.