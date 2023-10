Líderes de estatísticas da temporada regular da MLB de 2023

AL: Yandy Diaz (TB), 0,330

Com Diaz e Corey Seager dos Rangers atingindo 0,330 no jogo 162, tudo chegou ao limite. No entanto, Seager fez 0 a 4 na derrota do Texas por 1 a 0 para Seattle no domingo, dando a Diaz, que estava de folga naquele dia, o primeiro título de rebatidas dos Rays na história da franquia.