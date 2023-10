Taylor Swift torce por Travis Kelce no jogo dos Chiefs (de novo)

CNN

Como Deadpool, Wolverine e Homem-Formiga, Taylor Swift estava pronta para mais futebol no domingo.

Mais sobre as estrelas da Marvel em um momento.

Como esperado/especulado, Swift estava no meio da multidão no domingo à noite no MetLife Stadium em Nova Jersey, torcendo pelo tight end Travis Kelce e pelo Kansas City Chiefs enquanto eles jogavam fora de casa contra o New York Jets.

Swift, que recentemente conheceu Kells e está despertando a criatividade dos profissionais de marketing de marcas em todos os lugares, apareceu na transmissão da NBC cerca de 30 minutos antes de Blake Lively tocar com o marido de Lively, Ryan Reynolds (famoso por “Deadpool”) e Sophie. Torneiro.

Outras estrelas fotografadas no jogo incluem o diretor de “Free Guy”, Shawn Levy, Reynolds e Hugh Jackman (Wolverine dos filmes “X-Men”), Paul Rudd (“Homem-Formiga”) e seu ausente domingo “Sucessor”. Jeremias Forte.

Na semana passada, Swift sentou-se ao lado da mãe de Kelce, Donna, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, para assistir à vitória do time por 41 a 10 sobre o Chicago Bears. Após o jogo, a cantora de “Terrible Summer” saiu de campo com Kelce.

A antecipação do reaparecimento do vencedor de 12 Grammys no jogo deste fim de semana elevou os preços dos ingressos em mais de 40%, de acordo com o mercado online Digbig.

O interesse de Swift na NFL valeu a pena de várias maneiras. As vendas da camisa de Kelce “aumentaram quase 400%” na segunda-feira, Fanatics disse anteriormente à CNN.

Até mesmo a audiência da televisão teve um aumento. O jogo do fim de semana passado foi “demográfico fortemente feminino” de acordo com várias faixas etárias Variedade.

Pontuação final Chiefs 23-20 sobre Jets.

Com Swift na plateia, todos fizeram sucesso.