Carlos Algaraz Vs. Novak Djokovic na final masculina

Novak Djokovic, da Sérvia, retorna a Carlos Algaras, da Espanha, durante a final individual masculina no décimo quarto dia do campeonato de tênis de Wimbledon, domingo, 16 de julho de 2023, em Londres. (AP Photo/Alastair Grant)

Novak Djokovic busca conquistar seu terceiro título importante em 2023 e o 24º de sua ilustre carreira. Em busca da primeira vitória em Wimbledon e do 2º major da geral, Carlos Algarz está no seu caminho no All England Club.

Siga todos os passos aqui:

10h48 e – Djokovic corre para a rede para uma defesa sensacional, segurando o saque e empatando o segundo set em 5 para todos.

10h25 e – Djokovic ajudou a empatar o segundo set em 3-all.

10:04 AM ET Djokovic não perdeu tempo em voltar à vantagem, quebrando Algaraz no terceiro game do segundo set.

9:58 AM ET – Apesar de ter perdido o primeiro set, Algaraz começou rápido no segundo, vencendo o primeiro game e parecendo muito sólido em sua primeira final na quadra central. Algaraz quebra Djokovic e abre 2 a 0. Foi a quarta derrota de Djokovic no jogo de serviço no torneio deste ano.

9h45 e – Algaraz conseguiu vencer um jogo antes de um Djokovic dominante vencer a última etapa do primeiro set para vencer por 6-1. ESPN 79-1 quando Djokovic vence o primeiro set em Wimbledon.

9:38 AM ET – Djokovic começou rápido contra o Algaraz, abrindo 5 a 0 no primeiro set. Diante de um break point no quarto game, o sérvio acabou quebrando o saque do espanhol para defender.