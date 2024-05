O Príncipe Harry não verá o Rei Charles depois de fazer ‘algumas exigências’: especialista

A decisão do rei Charles de não se encontrar com o príncipe Harry durante a visita de seu filho ao Reino Unido esta semana ocorreu após uma rodada de negociações “difíceis”, disse um especialista real.

O duque de Sussex, 39 anos, regressou a Londres na terça-feira para celebrar o 10º aniversário dos Jogos Invictus.

Mais tarde naquele dia, representantes reais no exílio confirmaram ao The Post que Harry não visitaria seu pai distante em Londres esta semana devido à agenda “cheia” do rei.

Mas de acordo com a comentarista real Charlotte Griffiths, a decisão do monarca pode ter sido influenciada por “certos pedidos” de Harry.

“Nos bastidores, fala-se que muitas negociações ocorreram”, Griffiths disse ao GB News.

“Acho que é porque Harry fez certas exigências sobre quem poderia ou não estar na sala. Superficialmente, parecia um desprezo, mas Harry tornou isso muito difícil para seu pai.

Solicitado a elaborar as exigências, Griffiths disse que “outras forças” podem ter influenciado a decisão do monarca.

“Talvez outras forças estejam impulsionando a posição de Charles nisso”, disse ele. “William pode ter pensado em como a reunião deveria ser conduzida, ou se deveria ser conduzida.”

“Sabemos que Charles quer encontrar Harry na sala com Camilla, o que nem sempre é uma decisão popular”, continuou ela.

“Harry estava sem a esposa, então foi muito difícil.”

Um representante do duque disse na terça-feira que um encontro entre pai e filho afastado era “impossível devido à agenda lotada de Sua Majestade”.

“O duque, é claro, entende o diário dos compromissos e várias prioridades de seu pai e espera vê-lo em breve”, acrescentou o porta-voz de Harry.

A agenda lotada da monarca inclui sua audiência semanal com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, a primeira festa da temporada no jardim do Palácio de Buckingham e compromissos anteriores.

Foi a primeira viagem de Harry a Londres desde sua primeira visita ao pai distante após o diagnóstico de câncer do monarca em fevereiro, e a primeira desde que soube do diagnóstico de câncer de sua cunhada Kate Middleton em março.

Na quarta-feira, o pai de dois filhos deverá fazer uma leitura na Catedral de São Paulo, em Londres, para marcar uma década desde que os Jogos Invictus inaugurais aconteceram na capital.

A estrela de “Band of Brothers”, Damian Lewis, recitará o poema “Invicto” Por William Ernest Henley durante o serviço religioso.

A dupla se viu pela última vez em fevereiro, embora o breve encontro tenha durado apenas 45 minutos. Sameer Hussain/WireImage

A família real, afastada de toda a sua família na Grã-Bretanha, parece tê-lo ignorado, já que não há planos de vê-lo durante a sua breve visita a Londres.

Não só isso, mas Harry é forçado a reservar um quarto de hotel antes de sua viagem, já que nenhuma residência real em todo o país oferece camas.