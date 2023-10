Cole Gamet sobre Chase Claypool: Serei um amigo para ele

A saga entre Bears e o recebedor Chase Claypool continuará esta semana, com Claypool fora do time, disse o técnico Matt Eberflus na segunda-feira.

O tight end de Chicago, Kemet, jogou sua bola universitária com Claypool em Notre Dame e era um bom amigo do recebedor. Kmet foi questionado na segunda-feira como ele pode salvar seu relacionamento com Claypool.

“Olhar, eu vou ser amigo dele, você sabe o que estou dizendo?” Kmet disse, via Courtney Cronin da ESPN. “No final do dia, somos todos adultos aqui e todos têm que tomar suas próprias decisões e dizer o que querem dizer e como eles quer agir, seja o que for. Mas, como amigo, estou sempre disponível para persegui-lo, esteja ele aqui ou em outro lugar.

“Estou sempre lá para ajudá-lo, se ele precisar de conselhos – não posso bater nele ainda, mas vou bater nele hoje, depois que terminarmos as reuniões e outros enfeites. para fazer o que ele precisa fazer, e estarei lá para apoiá-lo como amigo.

Kmet acrescentou que acha que o fracasso tem muito a ver com a mudança no relacionamento de Claypool com a empresa. Embora o claypool só tenha surgido na semana 9 da temporada passada, os Bears perderam todos os jogos. No geral, eles perderam 14 partidas consecutivas desde a última vitória contra os Patriots na Semana 7 de 2022.

“Eu acho que será difícil perder Caras para lidar”, disse Kmet. “Foi difícil para mim administrar, mas você tem que encontrar maneiras de ir trabalhar todos os dias e limpar sua mente. É difícil – não ganho um jogo há quase um ano e, acredite, estou levando isso para casa comigo, dói, cara, dói. É difícil lidar com isso, mas todos temos que ser grandes e poder contar com um conjunto de ações e seguir em frente.

“Às vezes é difícil fazer isso quando as coisas não acontecem do seu jeito, talvez você não consiga os objetivos que deseja e não ganhe, e tudo isso acontece e você fica frustrado. seja um homem sobre isso, seja um adulto e tome uma decisão toda semana. Você pode se recuperar e melhorar a cada dia.

Claypool foi duramente criticado pela falta de esforço na semana 1 e as coisas não melhoraram a partir daí. Ele pegou quatro passes para 51 jardas com um touchdown nesta temporada.

Mas depois que Pierce optou por levar Claypool na segunda rodada do ano passado para os Steelers, parece que o tempo do recebedor com Chicago pode chegar ao fim em breve.