Pelo menos 78 mortos em tumulto em evento beneficente do Ramadã no Iêmen

SANAA, Iêmen – Pelo menos 78 pessoas foram mortas e pelo menos 73 ficaram feridas quando tiros e uma explosão elétrica abalaram a capital do Iêmen na quarta-feira em um evento de arrecadação de fundos durante o mês sagrado muçulmano do Ramadã. Testemunhas e oficiais rebeldes Houthi.

A tragédia foi a pior em anos não relacionados à longa guerra do Iêmen e ocorreu antes do feriado muçulmano de Eid al-Fitr, que marca o fim do Ramadã neste fim de semana.

Duas testemunhas, Abdel-Rahman Ahmed e Yahya Mohsen, disseram que Houthis armados atiraram para o ar na tentativa de controlar a multidão, aparentemente atingindo um fio elétrico e fazendo-o explodir. Isso desencadeou pânico e as pessoas, incluindo muitas mulheres e crianças, começaram a correr em debandada.

Um vídeo postado nas redes sociais mostrou dezenas de corpos, alguns imóveis e outros gritando enquanto tentavam ajudar. Imagens separadas das consequências divulgadas por oficiais de Houthi mostraram manchas de sangue, sapatos e roupas das vítimas espalhadas no chão. Os investigadores vasculharam a área.

De acordo com o Ministério do Interior administrado por Houthi, centenas de pessoas pobres se reuniram na Cidade Velha, no centro de Sana’a, para um evento de caridade organizado por comerciantes.

Testemunhas disseram que as pessoas se reuniram para receber US$ 10 cada de uma instituição de caridade financiada por comerciantes locais. Pessoas ricas e empresários dão dinheiro e comida durante o Ramadã, especialmente para os pobres.

O porta-voz do Ministério do Interior Brig. Abdel-Khalek al-Agri culpou a repressão à “distribuição aleatória” de fundos sem coordenação com as autoridades locais.

O oficial sênior de saúde Motaher al-Marouni disse que 78 pessoas foram mortas, de acordo com a televisão por satélite Al-Masira dos rebeldes. Pelo menos 73 pessoas ficaram feridas e foram levadas ao hospital Al-Thawrah em Sana’a, disse Hamdan Bagheri, vice-diretor do hospital.

Rebeldes isolaram uma escola onde ocorria o evento e impediram que pessoas, inclusive jornalistas, se aproximassem.

O Ministério do Interior disse que dois organizadores foram presos e uma investigação está em andamento.

Os Houthis disseram que pagariam US$ 2.000 em compensação para cada família que perdesse um parente e cerca de US$ 400 para os feridos.

A capital do Iêmen está sob o controle dos Houthis, apoiados pelo Irã, desde que eles derrubaram o governo internacionalmente reconhecido de seu reduto no norte em 2014.

Isso levou a coalizão liderada pela Arábia Saudita a tentar restaurar o governo em 2015.

O conflito se tornou uma guerra por procuração entre a Arábia Saudita e o Irã nos últimos anos, matando mais de 150.000 pessoas, incluindo militantes e civis, e criando um dos piores desastres humanitários do mundo.

Mais de 21 milhões de pessoas no Iêmen, ou dois terços da população do país, precisam de ajuda e proteção, de acordo com o Escritório de Assuntos Humanitários da ONU. Dos necessitados, mais de 17 milhões são considerados particularmente vulneráveis.

Em fevereiro, as Nações Unidas disseram que levantaram apenas US$ 1,2 bilhão de uma meta de US$ 4,3 bilhões em uma conferência destinada a criar fundos para aliviar a crise humanitária.

Magdy relatou do Cairo.