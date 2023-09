Drew Barrymore defende o retorno do talk show em meio à greve dos roteiristas – The Hollywood Reporter

Drew Barrymore explica por que tomou a polêmica decisão de voltar a produzir seu talk show em meio à greve do Writers Guild, dizendo aos críticos em um novo vídeo que “não posso ou não farei nada neste momento”. Os escritores dizem “Ok”.

Em uma declaração em vídeo postada em seu Instagram na sexta-feira (abaixo), Barrymore reiterou a afirmação anterior da CBS Media Ventures. O show de Drew Barrymore As devoluções “cumprirão” as regras de greve do WGA. Apesar da contínua reação do sindicato e de seus membros, uma manifestação fora do centro de transmissão da CBS em Nova York durante a gravação será retomada esta semana.

“Eu certamente não poderia esperar esse tipo de atenção”, diz a atriz, produtora e apresentadora de talk show sobre sua decisão. “Não vamos quebrar as regras, vamos cumprir. Como eu disse, isso é maior do que eu e eu queria fazer isso porque o trabalho de outras pessoas está em jogo.

A atriz e apresentadora negaram que houvesse uma máquina de “RP” para reiniciar o programa sem os roteiristas do WGA. Seu vídeo veio um dia depois que a WGA e a AMPTP anunciaram publicamente que estavam planejando uma reunião na próxima semana. (Os estúdios não voltaram às negociações com a SAG-AFTRA, que está em greve com um contrato diferente daquele que cobre o talk show de Barrymore.)

“Eu realmente não sei o que dizer porque às vezes, quando as coisas ficam realmente difíceis, é difícil tomar decisões a partir daí. Então, tudo que posso dizer é que queria assumir a responsabilidade e agora não tenho uma máquina de relações públicas por trás disso. Minha decisão de voltar ao programa – não quero me esconder atrás das pessoas”, disse ele. “Não encobri isso com sinos e assobios, anunciantes e retórica corporativa. Vou me destacar, aceitar e ser responsável.

Produzido e distribuído pela CBS Media Ventures O show de Drew Barrymore, parte da Paramount Global, uma das empresas de mídia Writers Strike Against. Alguns talk shows diurnos, incluindo o de Barrymore, empregam escritores WGA, embora geralmente poucos programas noturnos ou séries com roteiro o façam. Dois outros programas cobertos pela WGA, CBS’ Discurso e distribuído pela Warner Bros. O show de Jennifer Hudson, e deve retornar em 18 de setembro, com piquetes fora de ambos. abc mostrar A greve dos roteiristas estava no ar (e em piquete), embora a rede dissesse que nenhum dos dois redatores do WGA que faziam parte da equipe antes da greve trabalhista estava desempenhando suas funções.

Barrymore observou que o motivo do retorno foi baseado nas experiências dela e do programa durante a pandemia.

“Eu queria fazer um show ao vivo de que as pessoas estão em tempos delicados desde que uma pandemia começou, e pesei a balança e pensei se podemos passar por uma pandemia global, e tudo o que o mundo passou até 2020, por que isso está nos deixando de lado? ?”, observou ela. Quero dar um passo à frente do outro e fazer um show para as pessoas, independentemente de qualquer outra coisa que esteja acontecendo no mundo, porque acho que todos nós precisamos de algo que queremos que seja mais realista. Tempos realistas.”

Rick Porter contribuiu para esta história.