Jogadores de basquete masculino de Dartmouth podem se sindicalizar, regras do diretor regional do NLRB

O diretor regional do Conselho Nacional de Relações Trabalhistas decidiu na segunda-feira que os jogadores de basquete masculino de Dartmouth podem avançar com uma eleição de pessoal e sindicalização.

Em setembro, quinze jogadores masculinos de Dartmouth entraram com uma petição ao NLRB para se sindicalizarem por meio do Service Employees International Union Local 560.

Em Boston, na segunda-feira, a Diretora Regional do NLRB, Laura Sachs, decidiu que os jogadores do Dartmouth são funcionários porque realizam trabalhos que beneficiam a escola, a escola tem controle significativo sobre seu trabalho e os jogadores recebem remuneração por meio de equipamentos, hospedagem, ingressos e outros fatores.

“Dartmouth tem o direito de controlar o trabalho realizado pelo time masculino de basquete de Dartmouth e, como os jogadores realizam esse trabalho em troca de remuneração, considero que os peticionários em nome dos jogadores de basquete são funcionários na acepção do estatuto”, Sacks escreveu. .

A decisão pode ser apelada e não abre a porta para que todos os outros atletas universitários sejam considerados funcionários, mas é um passo importante em vários possíveis casos históricos de direitos dos atletas em todo o país. A data da eleição ainda será definida.

Em 2014, os jogadores de futebol do Noroeste ganharam uma decisão semelhante a nível regional, mas foi anulada a nível nacional porque o NLRB decidiu que a jurisdição não poderia ser reivindicada. O NLRB aplica-se apenas ao sector privado e não às escolas públicas, mas determinou em 2015 que uma decisão nacional não promoveria a estabilidade nas relações laborais porque o Noroeste estava no Big Ten, que na altura estava cheio de escolas públicas. Devido a diferentes leis trabalhistas estaduais.

Entretanto, a Ivy League é composta por escolas privadas, aumentando as hipóteses de a decisão ser mantida a nível nacional. A conferência não concedeu bolsas de estudos para atletas, embora a decisão considerasse compensações por equipamentos, hospedagem, refeições e muito mais.

“Dartmouth determina quando os jogadores praticam e jogam, bem como quando eles revisam filmes, interagem com ex-alunos ou participam de outras atividades relacionadas ao time”, escreveu Sacks. “Quando o time de basquete participa de jogos fora de casa, Dartmouth determina quando e onde os jogadores irão viajar, comer e dormir. Um jogador ainda precisa de permissão especial para cortar o cabelo durante a turnê.

A decisão Sacks também observou que a rentabilidade de um jogo não deveria ser um factor determinante no emprego.

“Embora haja alguma controvérsia factual sobre quanta receita é gerada pelo programa de basquete masculino e se o programa é lucrativo, a lucratividade de qualquer negócio não afeta a situação do pessoal dos indivíduos que trabalham para esse negócio.” Ela escreveu. “O programa de basquete gera claramente o envolvimento dos ex-alunos – e doações financeiras – bem como publicidade que leva ao interesse e às inscrições dos alunos.”

Embora a negociação coletiva nos esportes profissionais seja entre um sindicato de jogadores e uma liga inteira, Sacks decidiu que um sindicato pode representar um time e negociar com uma escola.

“A Região 1 da NCAA está em processo de revisão da decisão do diretor regional e seu impacto potencial em todas as escolas e estudantes-atletas”, disse a NCAA em comunicado.

Um porta-voz de Dartmouth disse em comunicado: “Estamos extremamente orgulhosos dos valores importantes que nosso programa de atletismo universitário promove e da experiência que ele proporciona aos nossos atletas e à nossa comunidade em geral”. receita, os custos do programa de atletismo de Dartmouth excedem qualquer receita do programa Exceder – Custos incorridos por Dartmouth como parte de nossa participação na Ivy League. Não remuneramos nossos atletas nem oferecemos bolsas de estudos esportivos; Todas as bolsas são baseadas na necessidade financeira.

“Por essas razões, entre outras, acreditamos firmemente que a sindicalização não é apropriada neste caso e procuraremos reconsiderar a decisão hoje emitida pelo Director Regional”.

Qual é o próximo?

A decisão pode ser apelada, mas mesmo que seja mantida, a decisão ainda não abre as portas para atletas universitários de outras escolas. Embora o NLRB não tenha jurisdição sobre escolas públicas, um processo em andamento do NLRB na Califórnia argumenta que o Pac-12 e a NCAA deveriam ser considerados empregadores de atletas da USC. Um veredicto firme poderia preparar o terreno para casos semelhantes.

A decisão de Dartmouth pode ser citada em diversos casos relativos à situação dos atletas universitários em todo o país. Qualquer um Johnson v. (Discutindo se os atletas são funcionários horistas) Casa v. NCAA (A luta para reverter a criação de imagens de nomes para atletas que competiram antes de 2021) ou o processo da NLRB na Califórnia poderiam impulsionar os negócios do atletismo universitário.

Esses desafios legais surgem na sequência do veredicto do Supremo Tribunal em junho de 2021 Alston v.. Embora a decisão em Alston tenha sido estreita (declarando os limites da NCAA sobre certos pagamentos relacionados com a educação a atletas, em violação do estatuto antitrust), foi unânime, sinalizando a vontade do tribunal de abrir buracos nos argumentos da NCAA para muitas partes interessadas. Vejamos casos futuros envolvendo amadorismo e remuneração de atletas universitários.

Em uma opinião contundente e concordante, na qual argumentou que “o modelo de negócios da NCAA é tão completamente ilegal quanto qualquer outra indústria nos Estados Unidos”, escreveu o juiz Brett Kavanaugh, acrescentando que as regras restantes da NCAA que regem a remuneração dos atletas merecem um escrutínio antitruste mais aprofundado, essencialmente acolhendo litígio futuro. Contra a NCAA.

O esforço sindical de Dartmouth é parte da resposta, mas é possível que outro processo chegue à linha de chegada antes que o esforço faça uma grande diferença. – Nicole Auerbach, redatora de esportes universitários nacionais

(Foto: Rick Osentoski/USA Today)