SpaceX encerra fim de semana movimentado com lançamento de 22 satélites Starlink (VÍDEO)

A SpaceX lançou mais 22 de seus satélites Starlink Internet da Califórnia na manhã de segunda-feira (20 de novembro).

Um foguete SpaceX Falcon 9 decolou da Base da Força Espacial de Vandenberg às 5h30 EST (10h30 GMT; 2h30 horário local da Califórnia) na segunda-feira.

Um foguete SpaceX Falcon 9 lança 22 satélites Starlink da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, em 20 de novembro de 2023. (Crédito da imagem: X via SpaceX)

O primeiro estágio do Falcon 9 desceu à Terra para um pouso vertical cerca de 8,5 minutos após o lançamento a bordo do drone I Still Love You fora do curso, estacionado no Oceano Pacífico.

Segundo a SpaceX, este é o 15º lançamento e pouso do primeiro estágio do foguete Descrição do trabalho. Essa sequência de voo incluirá nove outros lançamentos Starlink e o Teste de Deflexão de Asteroide Gêmeo, uma missão da NASA que colidirá com sucesso uma espaçonave contra um asteroide em setembro de 2022.

Enquanto isso, os 22 satélites Starlink foram lançados em órbita baixa da Terra 62,5 minutos após o estágio superior do Falcon 9.

Depois de lançar 22 satélites Starlink da Base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, em 20 de novembro de 2023, o primeiro estágio de um foguete SpaceX Falcon 9 pousa no drone fora do curso da empresa, I Still Love You. (Crédito da imagem: X via SpaceX)

O lançamento de segunda-feira de manhã coroou um fim de semana muito movimentado para a SpaceX. A agência decolou todos os 23 satélites Starlink da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, na noite de sexta-feira (17 de novembro).

No sábado, a SpaceX lançou o segundo vôo de teste da Starship, o gigante sistema de próxima geração que ajudará a humanidade a se estabelecer na Lua e em Marte. A nave voou bem no início, atingindo uma altitude máxima de cerca de 91 milhas (148 quilômetros), mas oito minutos após a decolagem terminou em uma “extração rápida não planejada” – jargão da SpaceX – com uma explosão.

O lançamento na manhã de segunda-feira estava originalmente previsto para domingo, mas a empresa desistiu da tentativa após o lançamento do reforço.