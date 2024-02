Ex-presidente chileno Sebastian Piñera morre em acidente de helicóptero

Num discurso nacional, a ministra do Interior, Carolina Doha, disse que Piñera, de 74 anos, foi morto e três outras pessoas fugiram.

O ex-presidente do Chile, Sebastian Piñera, morreu em um acidente de helicóptero, informou o governo na tarde de terça-feira.

O helicóptero caiu na cidade rural de Lago Ranco, no sul do Chile, informou o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile em um comunicado. Os primeiros respondentes recuperaram o corpo de Pinera. Doha não identificou os demais passageiros.