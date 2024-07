Os democratas planejam nomear formalmente Biden no início de agosto, antes da convenção

Os democratas planejam renomear formalmente o presidente Joe Biden em uma votação nominal virtual na primeira semana de agosto, antes da convenção nacional do partido, apesar dos protestos de alguns democratas de que o partido precisa de mais tempo para considerar candidatos alternativos.

O plano foi anunciado formalmente em uma carta aos membros do Comitê Nacional Democrata enviada na manhã de quarta-feira, após semanas de debate sobre a possibilidade de permanecer com Biden após um fraco desempenho no debate.

Os partidos normalmente nomeiam seus porta-estandartes presidenciais durante votações nominais ao vivo em suas convenções nacionais, que muitas vezes são o ponto alto do evento. Mas eles dizem que os democratas estão planejando uma chamada virtual pré-convenção incomum para evitar possíveis processos judiciais em Ohio.

O governador de Minnesota, Tim Walls, co-presidente do comitê de regras da Convenção Nacional Democrata, disse aos repórteres na quarta-feira que a nomeação antecipada não teve nada a ver com o desempenho de Biden no debate ou com dúvidas sobre sua capacidade de derrotar o ex-presidente Donald Trump.

“Esta reunião está planejada há meses e, na sexta-feira, nunca deveria ser uma chamada virtual. Ela definirá a agenda à medida que o comitê de regras avança”, disse Walls sobre a próxima primeira reunião do comitê.

Walls disse que a votação virtual só começará depois de 1º de agosto e deve ser concluída até 7 de agosto para evitar possíveis problemas legais sob a lei de Ohio, que estabelece essa data como o prazo para os partidos apresentarem nomes de candidatos. Votação de novembro.

Autoridades de Ohio, no entanto, dizem que a questão do prazo já foi resolvida graças a uma lei aprovada no início deste verão.

“O problema está resolvido em Ohio, o Partido Democrata sabe disso, e eles precisam parar de tentar usar Ohio como bode expiatório para a disfunção de seu próprio partido”, disse Ben Kindel, porta-voz do secretário de Estado de Ohio, Frank LaRose.

Mas os democratas dizem não acreditar que os republicanos que concorrem em Ohio sigam o exemplo. Eles se preocupam com truques sujos de última hora para tentar tirar Biden das urnas. LaRose não estava disposto a ceder quando o prazo foi levantado pela primeira vez como um problema e tem um histórico de ser agressivo em confrontos com os democratas.

A lei de Ohio que altera o prazo não entra em vigor até 1º de setembro. Portanto, o prazo original de 7 de agosto estará registrado quando essa data chegar e passar, dando ao caso uma janela de oportunidade.

Os democratas, aliados de Biden, disseram anteriormente que o secretário de estado de Ohio precisava resolver a questão até o início de maio para colocar o nome de Biden nas urnas, mas o Legislativo Não passei no final Atuar até o final de maio.

“Acreditamos que um elemento virtual é a abordagem mais sábia porque garante o acesso às urnas… e evita riscos potenciais de atrasos no processo”, escreveram Walls e a co-presidente do seu comitê de regras, a Bispa Leah Daughtry, em uma carta ao DNC. Membros.

“Sabemos que o Partido Republicano e os seus grupos afiliados… planeiam apresentar todas as contestações legais aos nomeados democratas”, continuaram. “Se os indicados democratas para presidente e vice-presidente não forem selecionados e certificados para Ohio até 7 de agosto, enfrentaremos uma ação judicial sobre a eficácia de nossos registros”.

Os democratas escolheram uma data excepcionalmente tardia para a convenção deste ano, que está marcada para começar em 19 de agosto em Chicago. E na carta, Walls e Daughtry disseram que o momento levanta potenciais conflitos em vários estados, como Washington e Virgínia. Durante a convenção os partidos têm um prazo para apresentar os nomes de seus candidatos.

Os co-presidentes do comité de regras procuraram tranquilizar os membros do DNC de que não querem um “processo de votação virtual rápido” e aproveitarão a reunião de sexta-feira para explicar porque é necessária uma votação nominal virtual e como funcionaria. Formalize quaisquer regras imediatamente.

“Se Biden estiver à frente por 10 pontos, ainda estaremos fazendo isso porque temos que lidar com a situação de Ohio”, disse um democrata familiarizado com o processo do comitê de regras, que pediu anonimato para falar abertamente. “Nada mudou.”

Os democratas, céticos em relação à saúde física e política de Biden, acusam o partido de usar a questão de Ohio como desculpa para bloquear a renomeação do presidente.

“Não há justificação legal para esta ação extraordinária e sem precedentes, que aceleraria efetivamente o processo de nomeação em quase um mês”, dizia um projeto de carta assinado por mais de 20 democratas da Câmara que tem circulado no Capitólio. “[S]Sufocar o debate e antecipar potenciais mudanças na chapa democrata com uma “chamada virtual” desnecessária e sem precedentes é uma péssima ideia nos próximos dias.

Mas os críticos da Câmara decidiram não enviar a carta, à luz do anúncio formal dos planos do DNC, disse um porta-voz do deputado Jared Huffman, democrata da Califórnia, que liderou o esforço.

Entusiastas ainda estão planejando Demonstração Uma chamada virtual na sede do DNC em Washington na sexta-feira protestou contra a votação e pressionou o novo candidato.

As regras do Partido Democrata tornam quase impossível mudar um candidato até que ele ou ela seja afastado.

Biden tem controle firme sobre a máquina partidária, incluindo comitês que redigem regras para qualquer partido que controle a Casa Branca.

Durante as eleições presidenciais deste ano, ele conquistou 99% dos delegados prometidos à Convenção Nacional Democrata, concorrendo essencialmente sem oposição. E os principais comités partidários e posições de liderança estão repletos de aliados de Biden escolhidos para serem leais ao presidente.