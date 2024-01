Vantagens, desvantagens e candidatos do trabalho de treinador de futebol em Michigan depois de Jim Harbaugh

Michigan precisa de um novo treinador principal. Jim Harbaugh será o próximo técnico do Los Angeles Chargers, de acordo com uma fonte da liga. AtléticoIniciando o primeiro emprego em Ann Arbor pela primeira vez desde 2014.

Harbaugh levou Michigan de volta à glória, encerrando sua carreira com um campeonato nacional, três campeonatos Big Ten consecutivos e três vitórias consecutivas contra o Ohio State. Tendo feito todo o possível, ele retorna à NFL em busca do indescritível Super Bowl.

Considerando quem está na equipe e o que aconteceu na temporada passada, esta pode ser uma busca muito rápida, mas é tempo suficiente para definir um perfil de trabalho.

Quão bom é um trabalho em Michigan? Que nomes podem estar na mistura? Aqui estão os fatores a serem considerados.

Michigan é um programa de campeonato nacional

Durante anos, Michigan não pareceu um programa que pudesse competir no topo do jogo. Tinha a história, os barcos e os melhores jogadores, mas não tinha o talento para competir com os melhores da SEC como o estado de Ohio conseguiu. Harbaugh atingiu o teto durante sua gestão, primeiro no estado de Ohio e em jogos de bowl e depois nas semifinais do CFP.

Isso mudou completamente agora. Harbaugh rompeu todos os limites e mostrou que este programa não tem mais limitações. Os Wolverines venceram tudo e produziram algumas das maiores turmas de draft do país. Eles podem produzir e vencer melhor do que qualquer um em uma determinada temporada. Não há mais nada ou limitações aqui.

Será um pouco reconstruído, mas há peças fortes no lugar

Os Wolverines têm vários craques retornando para realizar o que fizeram na temporada de 2023. Agora eles se foram. O quarterback JJ McCarthy, Blake Corum, o wide receiver Roman Wilson, o guard Zach Ginter, o defensive tackle Kris Jenkins, o defensive end Mike Sanristle e o cornerback Josh Wallace estão entre os jogadores que vão para os profissionais.

Isso é muita coisa para mudar para qualquer equipe. Harbaugh disse antes da temporada que este time de Michigan poderia estabelecer um número recorde de escolhas no draft da NFL, e isso parece possível.

Mas os jogadores que retornaram incluem o running back Donovan Edwards, o tight end Colston Loveland, o defensive end Mason Graham e o cornerback Will Johnson, todos estrelas atuais ou potenciais, embora seja sempre possível que mais jogadores possam sair pelo portal após a mudança de treinador. Por outro lado, Michigan poderá encontrar mais jogadores através do portal agora ou em um futuro próximo, especialmente como zagueiro, assim que sua situação de treinador for finalmente resolvida.

É um dos programas com melhores recursos do país, mas poderá competir com o recrutamento NIL?

Nunca houve falta de recursos. De acordo com o banco de dados do Sportico, os Wolverines ficaram em 11º lugar nacionalmente em gastos com futebol em 2021-22. Todas as instalações estão disponíveis.

Mas o que tornou o campeonato nacional de Michigan tão surpreendente foi que ele colocou o time sem parar no topo do ranking de recrutamento. De 2020 a 2023, as classes de recrutamento dos Wolverines ficaram em 10º, 13º, 9º e 17º lugar no ranking composto de 247 esportes. Eles ficaram em 14º lugar nacionalmente no ranking de talentos de equipes da 247Sports na temporada passada. Ganhar um campeonato nacional sem um dos cinco melhores recrutadores ou o quarterback mais rápido não aconteceu na história recente. Os Wolverines se tornaram um dos melhores programas de desenvolvimento do país e transformaram bons jogadores em jogadores da NFL.

Esse crescimento é sustentável sem Harbaugh? Ou deveriam Michigan, Geórgia, Alabama e Ohio recrutar em nível estadual? Os Buckeyes, claramente motivados pelas três vitórias consecutivas e pelo título nacional de Michigan, contrataram vários recrutas e transferências importantes na semana passada. O técnico Ryan Day disse no passado que o estado de Ohio precisa subir na NIL. Eles parecem ter. Michigan nunca esteve nesse nível. Talvez substituí-lo por um novo treinador. Ou talvez não seja.

Que nomes podem estar na mistura?

Esta busca começa e termina com o óbvio Coordenadora ofensiva Sharon Moore. Não é sempre que uma escola com duas vitórias entre os 10 primeiros tem um assistente. Moore venceu Penn State na estrada e Ohio State em Ann Arbor, enquanto Harbaugh ficou de fora das suspensões do Big Ten por roubo de placas e reconhecimento antecipado. Sua vitória sobre o Ohio State como técnico do Michigan é um ponto de currículo que ninguém mais pode igualar. Ele é amado por seus jogadores, consegue manter a cultura e o ritmo e já treinou alguns jogos. Ele foi a escolha de Harbaugh e Michigan na segunda vez que Harbaugh foi suspenso, e será uma escolha fácil aqui, a menos que algo no escândalo dos garanhões de Connor implique diretamente Moore. Até hoje não vimos isso.

Se Moore não conseguir o cargo por qualquer motivo, o coordenador defensivo Jesse Minter e o técnico dos running backs Mike Hart também podem ser opções internas.

Técnico do Kansas, Lance Leibold Ele participou de vários empregos, inclusive em Washington, graças ao trabalho incrível que fez em Lawrence, e conhece o Meio-Oeste como nativo de Wisconsin. O menino vence. O jogador de 59 anos assumiu um programa sem vitórias no Kansas e venceu nove jogos em sua terceira temporada, derrotando o Oklahoma e terminando em 23º nesta temporada. Ele ganhou dois campeonatos da Divisão MAC em Buffalo e produziu vários jogadores da NFL antes disso. Ele teve 109-6 com seis campeonatos nacionais da Divisão III em Wisconsin-Whitewater. A maior questão é se ele pode aumentar o jogo. Ele contratou Deshaun Warner, um dos 70 melhores recrutas, para o Kansas.

Técnico do Kansas State, Chris Kleiman Venceu 27 jogos nos últimos três anos, com um campeonato Big 12 em 2022 e resultados consecutivos entre os 20 primeiros. O jogador de 56 anos já venceu quatro campeonatos nacionais do FCS no estado de Dakota do Norte. Assim como Leipold, Kleiman tem muito sucesso. Mas, como Liebold, ele pode recrutar no nível dos 10 primeiros?

Coordenador ofensivo do Baltimore Ravens, Todd Mongan E Coordenador defensivo Mike McDonald Podem ser opções. Ambos poderiam ser futuros treinadores da NFL, então eles podem não querer voltar ao futebol universitário, mas Mongan dirigiu o ataque da Geórgia em seu caminho para campeonatos nacionais consecutivos em 2021 e 2022, e ele teve um ótimo trabalho como chefe treinador da Southern Miss. Dez anos atrás. McDonald foi o coordenador defensivo do Michigan em 2021 (quando perderam para Monken e Georgia no CFP), antes de retornar aos Ravens para comandar a defesa. Os dois aparentemente têm uma relação de trabalho com John Harbaugh em Baltimore.

Técnico do estado de Iowa, Matt Campbell Parecia uma escolha natural para vários empregos na Big Ten, mas ele vai ficar na Ames. O nativo de Ohio, de 44 anos, trouxe ao estado de Iowa sua maior vitória em um século, vencendo o Fiesta Bowl e terminando em primeiro lugar no Big 12 em 2020, mas ele tem 18-20 anos e seu nome não é exatamente popular nos círculos de treinadores. Isso foi há alguns anos. Também não o vemos treinando e recrutando em um cargo Power 5 com grandes expectativas.

O técnico da LSU, Brian Kelly Há algumas semanas o nome surgiu como uma oportunidade. Talvez por coincidência, a LSU viu uma mudança e expansão no quadro de funcionários dos Tigres. Depois que Baker recusou vários empregos importantes, Kelly contratou o coordenador defensivo do Missouri, Blake Baker, como o assistente técnico mais bem pago do futebol universitário (US$ 2,5 milhões). Kelly contratou o técnico de linha defensiva Bo Davis, do Texas, com um alto salário. Kelly passou duas décadas em Michigan e sempre pareceu uma cultura extraordinária na LSU para substituir Ed Orgeron, mas as ações que a LSU fez nas últimas semanas fazem com que tal mudança de Kelly pareça altamente improvável.

querer Treinador principal de Wisconsin, Luke Fickell Interessado? Lifetime Buckeye comprou US$ 8 milhões para deixar Wisconsin. Há muito afastado de seu cargo de técnico interino por 6-7 no estado de Ohio em 2011, Fickell teve 57-18 em Cincinnati, venceu pelo menos 11 jogos três vezes e chegou ao College Football Playoff em 2021. Se fosse há um ano, faria todo o sentido do mundo. Mas sendo novo em Wisconsin e vindo de uma temporada de estreia de 7-6 no outono passado, é improvável de qualquer lado.

O técnico do Wake Forest, Dave Clawson Foi um sucesso em muitos níveis do jogo. Clausen tem 63-61 em Wake Forest desde 2014, incluindo seis temporadas de vitórias nos últimos oito anos, incluindo um recorde de 11-3 em 2021. Anteriormente, ele teve sucesso como treinador em Bowling Green, Richmond e Fordham. Em Wake Forest, Clawson conquistou um dos empregos mais difíceis do Power 5, recrutando e desenvolvendo jogadores como Sam Hartman e Kenneth Walker III antes de serem transferidos para outros lugares em suas temporadas finais.

