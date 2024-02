Killer Mike compartilhou uma declaração após sua prisão no Grammy de 2024

Gostaria primeiro de expressar meu agradecimento ao Comitê do Grammy por reconhecer a mim e à minha equipe. Michael. Estamos incrivelmente orgulhosos e nos deleitando com este momento. No dia seguinte à minha vitória no Grammy, estou grato por uma de minhas orações ter sido atendida. Francamente, estamos muito satisfeitos.

Quero ressaltar que ontem à noite, minha equipe e eu recebemos várias ligações de fãs e colegas que estavam curiosos para saber se eu estava bem. Agradeço imensamente a preocupação e o apoio, mas estou bem. Como você pode imaginar, havia muita coisa acontecendo e minha equipe e eu ficamos confusos sobre qual porta entrar. Tivemos um guardião excessivamente zeloso, mas minha tripulação e eu estamos muito confiantes de que eventualmente serei inocentado de todos os erros. Até então, continue ouvindo MichaelE siga seus sonhos.