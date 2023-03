Israel: Protestos em massa contra a reforma judicial paralisam o país

Jerusalém (CNN) A crise política de Israel escalou para um território desconhecido na segunda-feira, quando o maior sindicato do país anunciou uma greve “histórica” ​​que fechará transportes, universidades, restaurantes e varejistas em protesto contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Reforma do Judiciário planejada.

O sindicato Histadrut de Israel, que coordenou a greve, disse que alguns ministérios do governo, as três maiores cidades do país, bancos, portos e outras empresas e agências estavam em greve na segunda-feira, e que serviços essenciais, como hospitais e bombeiros, permaneceriam abertos no sábado. Agendar.

A greve suspendeu todos os voos que partiam do principal aeroporto de Israel, Ben Gurion, em Tel Aviv, por várias horas. Os trabalhadores pararam de trabalhar no maior porto do país em Haifa, algumas universidades fecharam e alguns dos varejistas mais populares do país, incluindo o McDonald’s e a rede de shopping centers Azrieli Group, anunciaram que estavam fechando.

Várias embaixadas israelenses em Washington DC, Londres e Paris foram fechadas na segunda-feira.

Uma greve subsequente foi anunciada NetanyahuA decisão foi tomada no domingo para demitir seu ministro da Defesa, Yves Gallant, o primeiro membro do primeiro gabinete a pedir uma moratória nas reformas.

Manifestantes entram em confronto com a polícia durante uma manifestação contra a reforma judicial do governo israelense em Tel Aviv, Israel, em 27 de março.

Manifestações em Jerusalém na segunda-feira tiveram a presença de mulheres vestidas como aias do filme “The Handmaid’s Tale”.

Protestos espontâneos maciços atingiram a cidade israelense de Tel Aviv na noite de domingo em resposta às notícias de Gallant, com pessoas agitando bandeiras israelenses e gritando “democracia”. Os manifestantes fizeram vários incêndios ao longo da principal rodovia da cidade e bloquearam várias ruas e pontes, incluindo a rodovia Aylan.

Embora houvesse relatos na mídia israelense de que Netanyahu falaria na segunda-feira, seus comentários desde que demitiu Gallant vieram em um curto tweet no qual ele instou os manifestantes a “se comportarem com responsabilidade”.

“Peço a todos os manifestantes de direita e de esquerda em Jerusalém que ajam de forma responsável e não violenta. Somos um povo de fraternidade”, disse ele no Twitter.

Dezenas de milhares de israelenses protestam há meses contra as reformas judiciais planejadas que dariam aos partidos governantes mais controle sobre o judiciário de Israel.

O ex-primeiro-ministro israelense Yair Lapid instou Netanyahu a reverter a decisão de demitir Gallant, chamando a medida de “nova baixa”. Netanyahu pode demitir o ministro, mas “não pode demitir o povo de Israel que está enfrentando a insanidade da coalizão”, escreveu ele no Twitter.

Milhares se reuniram no centro de Tel Aviv na noite de domingo em apoio ao ministro da Defesa deposto

Em um comunicado divulgado posteriormente, Lapid chamou as últimas 24 horas de “loucura”, “perda de controle” e “perda de direção”.

“Nunca estivemos tão perto do colapso. Nossa segurança nacional está em risco, nossa economia está desmoronando, nossas relações exteriores estão em baixa e não sabemos o que dizer a nossos filhos sobre seu futuro neste país. … Estamos sendo mantidos reféns por uma horda de extremistas sem freios ou fronteiras”, disse ele.

Um apelo à reforma para ‘pausar e recalcular’

Enquanto Netanyahu estava fora do país em visita oficial ao Reino Unido na noite de sábado, Gallant defendeu a suspensão das reformas judiciais. Alguns reservistas militares prometeram deixar o serviço contra os planos, que, segundo os críticos, prejudicarão a independência do judiciário. Gallant disse que avançar com as propostas ameaçaria a segurança de Israel.

Sua expulsão e os protestos em massa que se seguiram levaram uma série de autoridades proeminentes a pedir a suspensão do processo de reforma judicial.

Em uma postagem no Facebook na segunda-feira, o presidente de Israel, Isaac Herzog, pediu a Netanyahu e seu governo que suspendessem imediatamente os planos.

“Há uma profunda preocupação por toda a nação. Segurança, economia, sociedade – todos estão ameaçados”, disse Herzog no comunicado.

“Os olhos de todo o povo de Israel estão em você. Os olhos de todo o povo judeu estão em você. Os olhos do mundo inteiro estão em você. Pelo bem da unidade do povo israelense, eu apelo a uma imediata interromper o processo legislativo.

Separadamente, duas dúzias de prefeitos de Israel anunciaram uma greve de fome na segunda-feira por uma reforma judicial.

O prefeito da cidade costeira de Herzliya, Moshe Fadlan, emitiu um comunicado: “A partir de amanhã de manhã, [we] Eles estão fazendo uma greve de fome em frente ao gabinete do primeiro-ministro em Jerusalém, exigindo o fim da grande crise e desastre que Israel enfrenta para evitar que a segurança do país seja comprometida e pela unidade e solidariedade do país. “

A declaração foi assinada por 27 autoridades, uma ampla representação das autoridades locais em todo o país

Em meio aos protestos, Netanyahu está intensificando a pressão de seu próprio partido.

O ministro da Economia, Nir Barkat, o ministro da Cultura e Esportes, Miki Zohar, e o ministro de Migrantes e Igualdade Social, Amichai Sikli – todos membros do partido Likud de Netanyahu – sugeriram na manhã de segunda-feira que o primeiro-ministro suspendesse a lei.

Barkat, ex-prefeito de Jerusalém, sugeriu que Netanyahu deveria “pausar e recalcular” seu plano de reforma, alertando que ele levou o país à beira de uma guerra civil.

“A reforma é necessária e vamos fazê-la – mas não à custa da guerra civil”, disse ele.

Mesmo alguns dos mais fervorosos defensores da reforma pareciam estar suavizando sua postura. O ministro da Justiça, Yariv Levin, que defendeu fortemente a aprovação da reforma, abriu a possibilidade de um adiamento na segunda-feira.

“Respeitarei qualquer decisão que o primeiro-ministro Netanyahu tome em relação aos procedimentos de reforma legal”, disse Levin, membro do partido Likud de Netanyahu.

“Isso é saber que uma situação em que cada um faz o que quer levará imediatamente à queda do governo e à queda do Likud”, afirmou.

Netanyahu demitiu seu ministro da Defesa, Yoav Gallant, no domingo, tornando-se o primeiro membro de seu gabinete a pedir uma moratória nas reformas.

Em seu discurso no sábado, Galant disse que a pausa era necessária “para a segurança de Israel”, citando a recusa de alguns recrutas das Forças de Defesa de Israel em treinar em protesto contra os planos do governo.

Gallant reiterou esse sentimento em um tweet após sua demissão no domingo: “A defesa do Estado de Israel sempre foi e sempre será o trabalho da minha vida.”

De acordo com as propostas, o governo teria controle sobre a nomeação de juízes e o parlamento teria o poder de anular as decisões da Suprema Corte.

O governo argumenta que as mudanças são essenciais para conter a Suprema Corte, que considera isolada, elitista e pouco representativa do povo israelense. Os oponentes dizem que os planos ameaçam os alicerces da democracia israelense.

Manifestantes atearam fogo em uma rodovia de Tel Aviv no domingo

Parte do plano – removendo efetivamente o poder dos tribunais de declarar um primeiro-ministro inapto para o cargo – já foi empurrado.

Os críticos dizem que Netanyahu está forçando as mudanças por causa de sua própria investigação de corrupção; Netanyahu negou isso.