Ações caem após relatório de emprego desafiar expectativas

As ações dos EUA caíram na sexta-feira, depois que um relatório de emprego mostrou um crescimento de contratações mais forte do que o esperado, visto como fundamental para as expectativas de cortes nas taxas de juros.

O S&P 500 (^GSPC) caiu 0,3%, enquanto o Dow Jones Industrial Average (^DJI) caiu 0,2%, encerrando uma sessão monótona de quinta-feira para todos os três principais indicadores. O Nasdaq Composite (^IXIC), de alta tecnologia, caiu 0,4%.

Os investidores impulsionaram as ações com base nas expectativas de que mais dados sugeririam um arrefecimento económico. Mas o relatório do Departamento do Trabalho forneceu mais provas de que algumas partes da economia estão demasiado aquecidas para a luta do banco central contra a inflação.

O tão aguardado relatório de maio sobre o emprego reforçou a visão de que a descida das taxas dos máximos de duas décadas só ocorrerá no outono.

A economia dos EUA criou 272 mil empregos em maio, superando as expectativas. No entanto, a taxa de desemprego subiu para 4,0%.

Em outros lugares dos mercados, também há espera por uma transmissão ao vivo prometida pelo impulsionador da GameStop (GME), Keith Gill, também conhecido como “Roaring Kitty”. O evento, agendado para sexta-feira ao meio-dia horário do leste dos EUA, será a primeira aparição ao vivo de Gill no YouTube desde que desencadeou uma alta nas ações de memes, três anos atrás.

As ações da GameStop fecharam em alta de 47% na quinta-feira, mas caíram acentuadamente depois que a varejista de videogames disse que venderia até 75 milhões de ações e que as vendas do primeiro trimestre desaceleraram.

O desdobramento de ações esperado de 10 por 1 da Nvidia (NVDA) termina após o fechamento do mercado. Uma recuperação no meio da semana elevou brevemente a fabricante de chips de IA para uma avaliação de US$ 3 trilhões, mas suas ações perderam força à medida que as apostas curtas se acumulavam contra a empresa.