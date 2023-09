O plano de McCarthy para evitar uma paralisação atingiu forte oposição do Partido Republicano

A tentativa do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, de obter vantagem na batalha sobre os gastos federais atingiu forte oposição de suas próprias fileiras na segunda-feira, deixando-o com opções cada vez menores e pouco tempo para encontrar uma saída para um impasse fiscal que poderia levar à paralisação do governo. Dentro de duas semanas.

Quase uma dúzia de republicanos deixaram claro que se opõem fortemente à proposta divulgada no domingo, que combina uma medida provisória de gastos com cortes acentuados de financiamento e novas restrições nas fronteiras. É improvável que a medida seja aprovada no Senado controlado pelos democratas, mas o Sr. .

No entanto, a oposição interna deixou claro que lhe faltavam votos para levar a cabo o processo.

“O Partido Republicano está falhando novamente com o povo americano e continua no caminho dos esportes e do circo”, disse a deputada Victoria Sports, republicana de Indiana, em um comunicado. “Nem os republicanos nem os democratas têm coragem para desafiar o pântano corrupto que está a levar os nossos filhos e netos à falência. É uma pena que o nosso fraco Presidente não possa sequer ter uma comissão para discutir o nosso desastre financeiro.

“Esta cidade é viciada em gastar o dinheiro de outras pessoas”, disse o deputado Eli Crane X, republicano do Arizona, anteriormente no Twitter. “Já é suficiente.”