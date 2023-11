OMS pede à China detalhes sobre surtos de doenças respiratórias

23 Nov (Reuters) – A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu à China detalhes sobre o aumento de doenças respiratórias e relatou surtos de pneumonia em crianças, no que seu escritório na China chamou nesta quinta-feira de testes de “rotina”.

Autoridades chinesas da Comissão Nacional de Saúde realizaram uma conferência de imprensa em 13 de novembro para informar sobre o aumento das doenças respiratórias.

As autoridades atribuíram o aumento ao afrouxamento das restrições da Covid-19 e à circulação de patógenos conhecidos, como a gripe, o Mycoplasma pneumoniae, uma infecção bacteriana comum que geralmente afeta crianças mais novas, o vírus sincicial respiratório e o vírus que causa a COVID-19.

Tanto a China como a OMS enfrentaram questões sobre a transparência da comunicação dos primeiros casos de COVID-19 que surgiram na cidade de Wuhan, no centro da China, no final de 2019.

Na quarta-feira, a OMS disse que grupos, incluindo o Programa de Vigilância de Doenças Emergentes, relataram grupos de pneumonia não diagnosticada entre crianças no norte da China. A OMS disse que não está claro se estes estão relacionados com um aumento geral de infecções respiratórias anteriormente relatadas pelas autoridades chinesas ou com casos isolados.

Através do Mecanismo Internacional de Regulação Sanitária, a OMS afirmou ter procurado informações epidemiológicas e clínicas e resultados laboratoriais sobre o alegado surto entre crianças.

A China solicitou mais informações sobre as tendências na circulação de agentes patogénicos conhecidos e a carga sobre os sistemas de saúde. A OMS afirmou que está em contacto com médicos e cientistas através de parcerias e redes técnicas existentes na China.

A OMS China disse que era “rotina” solicitar informações sobre o aumento de doenças respiratórias e surtos de pneumonia entre crianças de países membros como a China.

A agência global decidiu emitir uma declaração sobre a China para partilhar as informações disponíveis depois de receber várias consultas da mídia, disse a OMS China num comunicado enviado por e-mail.

De acordo com uma transcrição, a pneumonia não diagnosticada não foi mencionada na conferência de imprensa da semana passada, mas um orador disse que todos sentiram que as doenças respiratórias aumentaram este ano em comparação com três anos atrás.

A vigilância global do Mycoplasma pneumoniae tem sido baixa nos últimos três anos e as epidemias são cíclicas, ocorrendo a cada três a sete anos, disse o porta-voz.

Desde meados de Outubro, a OMS reportou um aumento de doenças semelhantes à gripe no norte da China em comparação com o mesmo período dos três anos anteriores.

Ele disse que a China possui sistemas para capturar informações sobre tendências na incidência de doenças e relatar esses dados para plataformas como o Sistema Global de Vigilância e Resposta à Gripe.

Nos últimos dias, meios de comunicação de cidades como Xi’an, no noroeste, publicaram vídeos de hospitais lotados de pais e filhos.

Alguns usuários de redes sociais postaram fotos de crianças fazendo lição de casa enquanto recebiam soro intravenoso no hospital.

Embora a OMS procure mais informações, recomenda que as pessoas na China adoptem medidas para reduzir o risco de doenças respiratórias.

Essas medidas incluem a vacinação, manter distância das pessoas doentes, permanecer em casa quando estiverem doentes, realizar testes e cuidados médicos, usar máscaras adequadas, garantir uma boa ventilação e lavar regularmente as mãos.

