Primeiros Cidadãos a Comprar o Banco do Vale do Silício

Em ações da First Citizens no valor de até US$ 500 milhões, o regulador bancário receberá direitos de valorização do patrimônio. O FDIC estima que o custo da falência de um banco para o fundo de seguro de depósitos do governo seria de cerca de US$ 20 bilhões.

As 17 antigas filiais do banco, na Califórnia e em Massachusetts, abrirão sob o guarda-chuva do Citizens a partir de segunda-feira. Seus depositantes se tornarão automaticamente clientes do First Citizens.

A SVB Financial, ex-controladora do Silicon Valley Bank, declarou falência em 17 de março. A gestora de investimentos SVB Capital e a corretora SVB Securities também planejam conduzir um processo separado para vender as várias unidades.

O colapso do banco do Vale do Silício provocou ondas de choque no setor financeiro global.

Em 19 de março, o New York Community Bancorp adquiriu o extinto Signature Bank, uma semana depois que o FDIC assumiu suas operações. O acordo inclui aproximadamente US$ 38 bilhões em ativos, incluindo US$ 12,9 bilhões em dívidas compradas com um desconto de US$ 2,7 bilhões.

Ao mesmo tempo, o maior banco da Suíça, o UBS, concordou em comprar seu rival menor, o Credit Suisse, por cerca de US$ 3,2 bilhões em um acordo acertado às pressas pelo governo suíço. Os investidores rapidamente perderam a fé no Credit Suisse, que há anos é atormentado por escândalos e má administração, enquanto os bancos do Vale do Silício assustam os mercados.