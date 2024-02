Israel diz que está expandindo suas operações em Rafah, último refúgio de Gaza

Autoridades israelenses disseram na sexta-feira que estavam expandindo uma operação militar para expulsar o Hamas de Gaza: a cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. “Completaremos a missão e continuaremos até Rafah”, escreveu o ministro da Defesa, Yoav Gallant, nas redes sociais na sexta-feira, descrevendo como as forças israelenses “destruíram” o grupo militante em Khan Yunis, uma grande cidade a menos de 11 quilômetros ao norte.

Trabalhadores humanitários e organizações humanitárias dizem que Rafah já está perigosamente superlotada com civis deslocados, muitos dos quais estão doentes ou à beira da fome. Eles disseram que havia o risco de novos conflitos na área causarem grandes danos.

“A perda de vidas que enfrentaremos se Israel descer a Gaza é enorme”, disse Bob Kitchen, vice-presidente para emergências do Comité Internacional de Resgate, uma organização de ajuda humanitária que opera em Gaza.

Quase nove em cada dez palestinos em Gaza estão deslocados

A população de Rafah aumentou para “pelo menos” 1,4 milhão de pessoas, segundo o Escritório da ONU para Assuntos Palestinos. Juliet Douma, diretora de comunicações da agência UNRWA, escreveu numa mensagem. “Isso é cinco vezes a população pré-guerra”, disse Douma sobre Rafah, cuja população era estimada em 280 mil antes de 7 de outubro.

As autoridades israelenses não especificaram quais seriam os planos para Rafah. Os militares do país já realizaram ataques na área, e um ataque aéreo perto do hospital da cidade no Kuwait, em dezembro, matou pelo menos 18 pessoas, disseram funcionários do hospital.

A guerra em Gaza remodelou drasticamente a demografia da região. Quase nove em cada dez pessoas que vivem em Gaza estão agora deslocadas, de acordo com estimativas da ONU, disse o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na quarta-feira, acrescentando que "mais de 100 mil habitantes de Gaza estão mortos, feridos ou desaparecidos e presumivelmente mortos".

A população de Rafah, em Gaza, era estimada em 280 mil antes de 7 de outubro. Desde então, uma agência da ONU disse que o número aumentou para pelo menos 1,4 milhão de pessoas. (Vídeo: Planeta)

Antes de 7 de Outubro, a Cidade de Gaza, no norte, era a parte mais populosa da região.

Em 13 de Outubro, seis dias após o início da guerra liderada pelo Hamas contra Israel, Israel ordenou a evacuação de mais de 1 milhão de pessoas que viviam em áreas acima das zonas húmidas de Wadi Gaza. Muitos procuraram refúgio na segunda maior cidade de Gaza, Khan Younis, no sul.

No início de Dezembro, as autoridades israelitas ordenaram que os palestinianos em Khan Yunis se deslocassem para novas áreas, à medida que as operações militares continuavam na cidade.

Acredita-se que mais de metade da população total de Gaza esteja agora em Rafah, onde muitos “vivem em estruturas improvisadas, tendas ou ao ar livre”, disse Jens Lark, porta-voz do Gabinete das Nações Unidas para Assuntos Humanitários (OCHA). ), disse sexta-feira, dizendo que a cidade se tornou uma “panela de pressão do desespero”.





A escalada da crise humanitária em Rafah

Enquanto Rafah atravessa a fronteira com o Egipto, grupos humanitários alertaram que a quantidade de ajuda que atravessa a fronteira é insuficiente para satisfazer as necessidades de uma população cada vez mais desesperada.

Cindy McCain, chefe do Programa Mundial de Alimentos, disse: “As pessoas em Gaza correm o risco de morrer de fome a quilômetros de distância dos food trucks. disse em um apelo por novas ações Permitir a entrada de mais camiões em Gaza.

Um trabalhador humanitário palestiniano, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a falar publicamente, escreveu que isso lhe lembrava as histórias que o seu avô lhe contou sobre as condições de vida dos refugiados israelitas pós-1948. Guerra Árabe. As tendas de 200 pés quadrados podem acomodar uma ou duas famílias inteiras, disse o trabalhador humanitário.

As temperaturas do inverno aumentaram a miséria. “Neste tempo frio e chuvoso, uma barraca é o último lugar que alguém quer estar!” Eles escreveram.

Em meio à aglomeração, as precauções de saúde foram quebradas. “Milhares e milhares de pessoas partilham casas de banho individuais”, disse Kitchen, acrescentando que os funcionários do IRC em Rafah viram “filas de quatro a cinco horas” para usar as casas de banho. A defecação e a micção a céu aberto criam riscos para a saúde pública.

“Já estamos vendo relatos massivos de diarreia aquosa grave que, se testada, acho que será cólera”, disse Kitchen.