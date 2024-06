Papa aos comediantes: ajudem a sonhar um mundo melhor

O Papa Francisco reúne-se com mais de 100 comediantes de todo o mundo para inspirar as pessoas e ajudá-las a ver a realidade em todas as suas contradições.

Por Christopher Wells Os comediantes são uma das formas de entretenimento mais amadas e apreciadas, disse o Papa Francisco na manhã de sexta-feira, porque “têm e cultivam o dom de fazer rir”. Com tantas “notícias sombrias”, em meio a crises públicas e pessoais, os comediantes conseguem espalhar “paz e sorrisos” e estão entre os poucos que conseguem falar para “muito diferentes, diferentes gerações e diferentes culturas”. fundos.” Precisamente porque “o riso é contagioso”, ele pode “quebrar barreiras sociais e criar conexões”, disse o Papa, observando que os comediantes nos lembram que “a brincadeira e o riso são fundamentais para a vida humana”. Um presente inestimável O Papa Francisco disse aos comediantes que eles têm um dom precioso que pode “espalhar a paz nos corações e entre as pessoas, ajudar a superar as dificuldades e a enfrentar o stress diário”. O Santo Padre destacou outro “milagre” dos comediantes, a sua capacidade de fazer rir mesmo quando se trata de assuntos sérios. “Vocês condenam os excessos de poder, dão voz a situações esquecidas, destacam abusos, apontam comportamentos inadequados… mas sem espalhar alarme e medo, ansiedade ou medo”, disse-lhes. Fazendo Deus rir Tomando uma estranha reviravolta, o Papa Francisco destacou que na criação, “a sabedoria divina praticou a sua arte para o benefício de Deus, o primeiro observador da história, e de mais ninguém”. “Lembrem-se disso”, disse ele aos comediantes. “Quando você traz um sorriso sábio aos lábios de um espectador, você faz Deus sorrir também.” Ninguém é ‘contra’ Ele enfatizou que pensar e falar com senso de humor pode nos ajudar a compreender e dar sentido à natureza humana. O humor, disse o papa, “não machuca, não humilha, não ‘prega’ as pessoas pelos seus erros”. Ao contrário de outras formas de comunicação, o humor “nunca é ‘contra’ ninguém, mas sempre inclusivo e proativo, e inspira abertura, simpatia e empatia. READ A leptospirose transmitida pela urina de rato aumenta em Nova York à medida que as pessoas ficam doentes Na verdade, o Papa disse: “Podemos rir de Deus assim como brincamos e brincamos com os nossos entes queridos”. Mas isto deve ser feito sem ferir os sentimentos religiosos dos fiéis, especialmente dos pobres, disse ele. Sonhando com um mundo melhor O Papa Francisco concluiu o seu discurso abençoando os participantes e a sua arte. “Continue encorajando as pessoas, especialmente quando é difícil olhar a vida com otimismo”, disse ele. “Com um sorriso, ajude-nos a ver a realidade com suas contradições e a sonhar com um mundo melhor!”