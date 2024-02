Outro relatório de empregos chocantemente bom mostra que a economia dos EUA está crescendo

Jillian Hiscock, de chapéu branco, posa com amigos e familiares em dezembro. Cortesia Jillian Hiscock

Enquanto o sector do lazer e da hotelaria criou apenas 11.000 empregos em Janeiro, o sector dos serviços críticos registou o seu 36º mês consecutivo de ganhos de emprego. Após a pandemia, as empresas de serviços beneficiaram do forte desejo dos americanos de gastar dinheiro em experiências.

Com essa demanda em alta, um novo bar e restaurante em Minneapolis está vendo os resultados.

Falta um mês para Jillian Hiscock abrir seu próprio bar, que exibirá exclusivamente eventos esportivos femininos. O conceito, inspirado no The Sports Bra em Portland, Oregon, recebeu um apoio esmagador da comunidade Twin Cities desde que Hiscock apresentou a ideia na primavera passada e realizou uma campanha de crowdfunding para tirá-la do papel.

O mesmo se aplica aos esforços de contratação: Hiscock recebeu 150 candidaturas em dois dias para 25 a 30 vagas abertas.

“Desde que as coisas reabriram [following the pandemic], temos muitas pessoas cujas relações com o trabalho mudaram fundamentalmente”, disse ele. “Agora as pessoas estão menos interessadas em aparecer e fazer algo com o qual você não se importa como ser humano, porque todos sabemos o quão rápido isso pode ser eliminado.”

As pessoas querem um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, disse ele.

“As pessoas ficaram muito entusiasmadas com isso, não apenas vendo isso como mais um trabalho, mas como uma oportunidade de fazer parte de algo maior”, disse ele.